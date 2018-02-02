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Гражданин Германии найден мертвым в номере отеля на Пхукете

Полиция проверяет обстоятельства смерти 77-летнего гражданина Германии, тело которого было обнаружено вчера утром в одном из отелей Патонга.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Февраля 2018 10:30:35

Фото: Служба спасения Kusoldharm
Фото: Служба спасения Kusoldharm

Около 10:30 утра 1 февраля полиция Патонга получила сообщение о том, что 77-летний иностранец был найден мертвым в одном из отелей на Rat U Thit 200 Pi Rd.

Как рассказали сотрудники полиции, мужчина был найден в туалете своего отельного номера. В комнате полицейские также нашли лекарства от высокого давления и несколько пустых банок из-под пива.

На голове мужчины была обнаружена рана, но полиция полагает, что иностранец получил ее, когда упал без сознания в ванной. Основная версия следствия – смерть в результате проблем со здоровьем. Личность погибшего уже установлена, но не раскрывается до уведомления родственников.

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