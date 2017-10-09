Гражданин Филиппин едва не утонул на Банг-Тао

Местным жителям удалось спасти филиппинского туриста, едва не утонувшего на пляже Банг-Тао во второй половине дня 8 октября.

9 Октября 2017 13:50:20

Полиция района Чернг-Талей получила сообщение об инциденте на Банг-Тао около 15:50 воскресенья, 8 октября. Когда полицейские и спасатели прибыли на пляж, пострадавший – 25-летний Галилео Эндрю Мэри Кастро – уже был в сознании. Мужчину вытащили из воды и вернули к жизни местные жители, ставшие свидетелем происшествия. Затем туриста доставили в больницу Thalang Hospital для обследования.

Местная жительница, ведущая бизнес на пляже Банг-Тао, рассказала «Новостям Пхукета», что лично предупреждала мужчину о том, что ему не следует купаться в зоне, отмеченной красными флагами, но тот предупреждение проигнорировал. Когда туриста достали из воды, тот был уже без сознания, и только проведенная прямо на месте событий сердечно-легочная реанимация позволила спасти его.

«Новости Пхукета» связались со спасателями Surin-BangTao Surf Lifesaving Club, и местный спасатель-волонтер подтвердил газете, что члены клуба по-прежнему несут дежурство на пляжах Банг-Тао, Сурин и Лайан на добровольной основе. Впрочем, суммарная протяженность всех трех пляжей составляет несколько километров, так что спасатели контролируют лишь места, специально выделенные для купания.

При этом собеседник редакции заявил, что, к примеру, на Сурине в день инцидента не было спасателей, которых обещала выделить административная организация провинции (OrBorJor). Как рассказал «Новостям Пхукета» волонтер, спасатели OrBorJor просто не вышли на дежурство ни в субботу, ни в воскресенье. В OrBorJor соответствующее заявление прокомментировать сегодня не смогли, сославшись на отсутствие лиц, уполномоченных давать комментарии прессе.

«Двое спасателей OrBorJor в зеленой униформе не появились на пляже. Машина скорой помощи и волонтеры гражданской обороны также не вышли на дежурство. Свое нежелание продолжать работу спасатели OrBorJor объяснили соображениями собственной безопасности. Они видели, как происходит спасение туристов на пляжах, и поняли, что это вне их компетенции», – отметил спасатель-волонтер, с которым удалось побеседовать «Новостям Пхукета». Сейчас и он сам, и его коллеги дежурят на пляжах на бесплатной основе, поскольку администрация провинции так и не заключила со спасателями нового контракта, а старый истек 30 сентября.

«Мы хотим напомнить всем посетителям пхукетских пляжей, что перед тем, как входить в воду, стоит убедиться в присутствии поблизости квалифицированных спасателей. Если вы не видите спасателя в соответствующей униформе, входить в воду не рекомендуется. Это ради вашей же безопасности», – заявил спасатель-волонтер.