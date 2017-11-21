Гражданин Бутана погиб под колесами грузовика в Май-Кхао

Дорожная авария с летальным исходом произошла на шоссе Thepkrasattri Rd. в северной части Пхукета утром 21 ноября.

21 Ноября 2017 13:14:20

Полиция получила сообщение о ДТП на шоссе Thepkrasattri Rd. в районе школы Kho En School около 6:00 утра.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий погибшего гражданина Бутана Кресанга Тинли и получившего травмы 30-летнего гражданина Таиланда Амарин Тханчиангпин. Там же полицейских дожидался и водитель грузовика, с которым столкнулся мотоцикл Амарина и Кресанга.

Шофер заявил полицейским, что мотоцикл неожиданно подрезал его, что и привело к аварии. Выжившего в аварии Амарина Тханчиангпина полиция опросить еще не успела.

«Авария произошла ранним утром, когда было еще относительно темно, так что записи с камер видеонаблюдения недостаточно четкие, чтобы сказать, кто находился за рулем мотоцикла», – отметил капитан полиции Таном Тхонгпен.

«Сейчас мы ждем возможности опросить Амарина Тханчиангпина, прежде чем принимать решение о предъявлении обвинений кому-либо», – добавил офицер.