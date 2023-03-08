Гражданин Бельгии погиб, пытаясь вмешаться в конфликт водителя тук-тука и другого туриста

Полиция Патонга расследует обстоятельства смерти 31-летнего бельгийца, получившего летальную травму при попытке вмешаться в конфликт своего приятеля и водителя тук-тука. Больница Patong Hospital изначально заявила, что травма была получена насильственным путем. Однако опрошенные полицией очевидцы утверждают, что мужчина поскользнулся и ударился затылком.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники Patong Hospital проинформировали полицию о смерти туриста около 5:00 утра 8 марта. Причиной гибели были названы травмы, полученные в результате нападения, совершенного в Thammarat Apartment на Nanai Rd.

Впрочем, капитан Наттавут Сарайтхонг из полиции Патонга заявил, что четыре опрошенных свидетеля назвали другую причину. По их словам, мужчина подскользнулся и ударился затылком об бетон.

Офицер не рассказал об обстоятельствах травм. Известно лишь, что бельгиец пытался вмешаться в конфликт, который разгорелся у его друга с водителем тук-тука. Мужчины поссорили из-за платы за проезд в размере 300 бат.

Как отметил капитан Сарайтхонг, к расследованию привлечены туристическая полиция и криминалисты. Также офицер заверил, что следователи изучат записи с камер уличного видеонаблюдения.