Гражданин Бельгии погиб, пытаясь вмешаться в конфликт водителя тук-тука и другого туриста

Сотрудники Patong Hospital проинформировали полицию о смерти туриста около 5:00 утра 8 марта. Причиной гибели были названы травмы, полученные в результате нападения, совершенного в Thammarat Apartment на Nanai Rd.
Впрочем, капитан Наттавут Сарайтхонг из полиции Патонга заявил, что четыре опрошенных свидетеля назвали другую причину. По их словам, мужчина подскользнулся и ударился затылком об бетон.
Офицер не рассказал об обстоятельствах травм. Известно лишь, что бельгиец пытался вмешаться в конфликт, который разгорелся у его друга с водителем тук-тука. Мужчины поссорили из-за платы за проезд в размере 300 бат.
Как отметил капитан Сарайтхонг, к расследованию привлечены туристическая полиция и криминалисты. Также офицер заверил, что следователи изучат записи с камер уличного видеонаблюдения.