График работы выездных пунктов для доноров крови в ноябре

Желающие стать донорами могут сдать кровь в выездных пунктах в разных частях острова практически в любой день ноября. В некоторых локациях будет работать специальный мобильный пункт на базе автобуса, в других врачи расположатся в помещениях, которые им предоставит местный бизнес или государственные структуры.
Расписание работы выездных пунктов Vachira Hospital:
- 1 ноября – 10:00-15:00 – Chalong Hospital, Чалонг;
- 3 ноября – 10:00-15:00 – Sunwing Kamala Beach, Камала;
- 7-11 ноября – 10:00-16:00 – Limelight Avenue, Пхукет-Таун;
- 14-15 ноября – 10:00-16:00 – Большой SuperCheap, Рассада;
- 16 ноября – 10:00-15:00 – Nai Yang Beach Resort, Най-Янг;
- 17 ноября – 10:00-15:00 – Kathu Wittaya School, Кату;
- 18 ноября – 10:00-15:00 – Муниципалитет Рассады, Рассада;
- 22 ноября – 10:00-15:00 – Муниципалитет Паклока, Паклок;
- 23 ноября – 10:00-15:00 – Муниципалитет Кату, Кату;
- 24 ноября – 10:00-15:00 – Thalang Hospital, Таланг;
- 28 ноября – 10:00-15:00 – Управление налогов и сборов, Пхукет-Таун;
- 29 ноября – 10:00-15:00 – Окружная управла Таланга, Таланг;
- 30 ноября – 10:00-15:00 – Третье командование ВМФ, Панва.
Получить дополнительную информацию о работе мобильных донорских пунктов, а также о сдаче крови непосредственно в самом банке в Vachira Phuket Hospital можно по телефону 076-361234 доб. 1287.
Пхукетский офис Красного Креста проводит собственную выездную кампанию для доноров.
Расписание работы выездных пунктов Phuket Red Cross:
- 2 ноября – 10:00-14:00 – Храм Wat Sawang Arom, Раваи;
- 8 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;
- 8 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s Thalang, Таланг;
- 10 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;
- 10 ноября – 13:00-16:00 – Blue Canyon Conuntry Club, Таланг;
- 14 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;
- 14 ноября – 11:30-15:30 – – Lotus’s Thalang, Таланг;
- 16 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s в Таланге, Таланг;
- 18 ноября – 09:00-15:00 – Srinagarindra The Princess Mother School, Сапан-Хин;
- 18 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s в Таланге, Таланг;
- 22 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;
- 22 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s Thalang, Таланг;
- 24 ноября – 09:00-15:00 – Phuket 9 и Rawai Park, Раваи;
- 24 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s в Таланге, Таланг;
- 28 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;
- 28 ноября – 11:30-15:30 – Makro Rawai, Раваи;
- 30 ноября – 11:00-15:00 – Premium Outlet, Рассада;
- 30 ноября – 12:00-18:00 – Central Floresta, Кату;
Получить дополнительную информацию (в том числе о сдаче крови в офисе Красного Креста и в других провинциях) можно по телефонам 076-251178 доб. 2 и 081-9588854.
Напомним, что донорская кровь требуется при самых разных медицинских операциях, при этом кровь с отрицательным резусом у тайцев встречается намного реже, чем у европейцев (примерно 0,3% против 15%, как говорится на сайте пхукетского Красного Креста).
Таиланд регулярно сталкивается с дефицитом донорской крови с отрицательным резус-фактором, причем зачастую речь идет о пациентах-иностранцах, помочь которым могут также только граждане зарубежных государств.
Донорская кровь требуется при самых разных медицинских операциях, при этом кровь с отрицательным резусом у тайцев встречается намного реже, чем у европейцев (примерно 0,3% против 15%, как говорится на сайте пхукетского Красного Креста).
Таиланд регулярно сталкивается с дефицитом донорской крови с отрицательным резус-фактором, причем зачастую речь идет о пациентах-иностранцах, помочь которым могут также только граждане зарубежных государств.