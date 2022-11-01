График работы выездных пунктов для доноров крови в ноябре

Пхукетский банк крови при больнице Vachira Phuket Hospital и пхукетский офис Красного Креста опубликовали графики работы выездных донорских пунктов в ноябре.

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Желающие стать донорами могут сдать кровь в выездных пунктах в разных частях острова практически в любой день ноября. В некоторых локациях будет работать специальный мобильный пункт на базе автобуса, в других врачи расположатся в помещениях, которые им предоставит местный бизнес или государственные структуры.

Расписание работы выездных пунктов Vachira Hospital:

1 ноября – 10:00-15:00 – Chalong Hospital, Чалонг ;

3 ноября – 10:00-15:00 – Sunwing Kamala Beach , Камала;

7-11 ноября – 10:00-16:00 – Limelight Avenue, Пхукет-Таун;

14-15 ноября – 10:00-16:00 – Большой SuperCheap, Рассада;

16 ноября – 10:00-15:00 – Nai Yang Beach Resort, Най-Янг;

17 ноября – 10:00-15:00 – Kathu Wittaya School, Кату;

18 ноября – 10:00-15:00 – Муниципалитет Рассады, Рассада;

22 ноября – 10:00-15:00 – Муниципалитет Паклока, Паклок;

23 ноября – 10:00-15:00 – Муниципалитет Кату, Кату;

24 ноября – 10:00-15:00 – T halang Hospital, Таланг;

28 ноября – 10:00-15:00 – Управление налогов и сборов, Пхукет-Таун;

29 ноября – 10:00-15:00 – Окружная управла Таланга, Таланг;

30 ноября – 10:00-15:00 – Третье командование ВМФ, Панва.

Получить дополнительную информацию о работе мобильных донорских пунктов, а также о сдаче крови непосредственно в самом банке в Vachira Phuket Hospital можно по телефону 076-361234 доб. 1287.

Пхукетский офис Красного Креста проводит собственную выездную кампанию для доноров.

Расписание работы выездных пунктов Phuket Red Cross:

2 ноября – 10:00-14:00 – Храм Wat Sawang Arom, Раваи;

8 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

8 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s Thalang, Таланг;

10 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

10 ноября – 13:00-16:00 – Blue Canyon Conuntry Club, Таланг;

14 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

14 ноября – 11:30-15:30 – – Lotus’s Thalang, Таланг;

16 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s в Таланге, Таланг;

18 ноября – 09:00-15:00 – Srinagarindra The Princess Mother School, Сапан-Хин;

18 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s в Таланге, Таланг;

22 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

22 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s Thalang, Таланг;

24 ноября – 09:00-15:00 – Phuket 9 и Rawai Park, Раваи;

24 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s в Таланге, Таланг;

28 ноября – 11:30-15:30 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

28 ноября – 11:30-15:30 – Makro Rawai, Раваи;

30 ноября – 11:00-15:00 – Premium Outlet, Рассада;

30 ноября – 12:00-18:00 – Central Floresta, Кату;

Получить дополнительную информацию (в том числе о сдаче крови в офисе Красного Креста и в других провинциях) можно по телефонам 076-251178 доб. 2 и 081-9588854.

Напомним, что донорская кровь требуется при самых разных медицинских операциях, при этом кровь с отрицательным резусом у тайцев встречается намного реже, чем у европейцев (примерно 0,3% против 15%, как говорится на сайте пхукетского Красного Креста).

Таиланд регулярно сталкивается с дефицитом донорской крови с отрицательным резус-фактором, причем зачастую речь идет о пациентах-иностранцах, помочь которым могут также только граждане зарубежных государств.

Донорская кровь требуется при самых разных медицинских операциях, при этом кровь с отрицательным резусом у тайцев встречается намного реже, чем у европейцев (примерно 0,3% против 15%, как говорится на сайте пхукетского Красного Креста).

Таиланд регулярно сталкивается с дефицитом донорской крови с отрицательным резус-фактором, причем зачастую речь идет о пациентах-иностранцах, помочь которым могут также только граждане зарубежных государств.