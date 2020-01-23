Жительница Пхукета заявила в полицию о нападении грабителей, избивших ее и отобравших сумку, где было немного наличных денег и лотерейный билет, выигравший 200 тыс. бат.

Новости Пхукета

23 Января 2020, 04:23 PM

Грабители оставили женщину без лотерейного билета, выигравшего 200 тыс. бат. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Капитан Крайсорн Пхакарии из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение об ограблении 47-летней Порнтхип Чанчаксу около 7:30 утра вторника, 21 января. Согласно поступившей в участок информации, женщину ограбили и оставили связанной в заведении тайской кухни на Pracha Uthit Rd., где она работала.

Прибывший по вызову наряд обнаружил дожидавшуюся полицейских госпожу Чанчаксу со следами побоев, которая заявила полицейским, что ее ограбили двое мужчин.

«Она рассказала, что около 23:30 предыдущего вечера [20 января] пошла закрыть кладовую комнату ресторана, но ее неожиданно втянул внутрь помещения находившийся там мужчина. Затем из темноты появился другой прятавшийся в кладовой мужчина и ударил ее в живот. После чего оба связали ей руки, заткнули рот кляпом из ткани, приказали лечь на пол и связали ноги, заодно нанеся несколько ударов по голове и рукам, из-за чего ее сознание несколько помутнилось», – сообщил капитан Чанчаксу.

Согласно заявлению госпожи Чанчаксу, затем грабители схватили ее сумку, в которой находились мобильный телефон, 420 бат наличными и лотерейный билет с номером 456371, выигравший в тираже 17 января сумму в 200 тыс. бат. Мужчины выпотрошили сумку жертвы в уборной, после чего скрылись.

Госпожа Чанчаксу рассказала полицейским, что около 5:30 смогла освободить ноги и обнаружила, что ее мобильный телефон так и остался в ванной, так что она связалась с владельцем магазина напротив и рассказала о произошедшем, а затем позвонила в полицию.

По словам госпожи Чанчаксу, из ресторана в ходе ограбления ничего похищено не было. Описания напавших на нее мужчин потерпевшая дать не смогла. Также полиция пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявление женщины о том, что у нее был выигрышный лотерейный билет.