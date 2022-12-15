Grab запускает сервис заказа тук-туков на Пхукете

Мобильное супер-приложение Grab готовится расширить список своих предложений в плане транспортных услуг на Пхукете, добавив со следующего года сервис GrabTukTuk для заказа поездок именно на пхукетских тук-туках, а не только на кооперативных такси, таксиметрах (такси со счетчикам) и микроавтобусах.

Новости Пхукета

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Рекомендуемые властями цены на такси на Пхукете по состоянию на февраль 2022 года. Фото: Архив The Phuket News

Зона работы сервиса JustGrab (не путать с обычным Grab) по состоянию на декабря 2022 года. Фото: Grab

Рекомендуемые властями цена на такси из аэропорта по состоянию на июль 2021 года. Фото: туристическая полиция

Стоимость поездки из Патонга в аэропорт Пхукета на Grab по состоянию на 15 декабря. В нижней части списка уже есть тук-тук.

Сервис GrabTukTuk должен заработать на Пхукете со следующего года, но среди доступных для выбора машин тук-тук есть уже сейчас. Фото: Grab Thailand

Новость о запуске сервиса GrabTukTuk с 2023 года была распространена 14 декабря Bangkok Post и другими ведущими СМИ, а также получила широкий резонанс в социальных сетях, хотя на начальном этап компания планирует подписать договоры лишь с сотней водителей тук-туков. Непосредственно на странице пресс-службы Grab пресс-релиза пока нет.

«После ослабления ограничений на въездной туризм мы начала наблюдать позитивные сигналы, указывающие на восстановление туристической отрасли», – заявил глава Grab Thailand Ворачат Луксканалод.

Согласно официальной статистике, с начала года Таиланд принял более 10 млн гостей из-за рубежа, включая туристов, бизнес-путешественников, а также других людей в диапазоне от трудовых мигрантов до водителей дальнобойщиков. Таиланд по-прежнему не ведет отдельный учет именно туристических прибытий, приравнивая к турпотоку все въезды в страну из-за рубежа, включая ежедневные пересечения границ лицами, возящими товары, к примеру, из Таиланда в Малайзию.

В то же время, Пхукет с 2022 года фиксирует именно прямые прибытия зарубежными авиарейсами, которые уже ближе к понятию туризма, нежели регистрируемые на общенациональном уровне общие визиты. Согласно пхукетским данным, с мая по ноябрь (низкий сезон) остров принял 714,3 тыс. авиапассажиров из-за рубежа, за период с начала ноября по 14 декабря (полтора месяца высокого сезона) – еще 385,6 тыс.

Господин Луксканалод справедливо замечает, что у туристов приложения для заказа такси являются одним из самых популярных способов организации своих трансферов в зарубежных поездках, «поскольку они [приложения] предлагают удобство и стандарты безопасности».

Господин Луксканалод не сказал, предлагают ли такие приложения также и доступные цены. Вместо этого он заявил, что подключение к сервису Grab пхукетских тук-туков вслед за прочими видами такси «поддержит не только туристический сектор Пхукета, но и [всю] экономику провинции, предложив местному населению больше возможностей для заработка».

«Будучи лидирующей платформой на рынке, Grab придерживается концепции повышения планки качества в сфере заказа такси на Пхукете в плане качества услуг, разумных цен и безопасности. Мы призываем провайдеров услуг общественного транспорта, таких как водители тук-туков, использовать Grab как еще один канал выхода на пассажиров и увеличения возможностей для получения доходов», – добавил он.

Цены на такси на Пхукете. Берем Бангкок и умножаем втрое

Сервис Grab уже давно осваивает Пхукете. Он вышел на остров одним из первых, однако местным жителям сразу бросилась в глаза разница в ценах между Grab в Бангкоке и Grab на Пхукете. Это объясняется тем, что на пхукетском рынке компания придерживается установленных местными властями разрешенных тарифов на услуги такси, которые значительно выше бангкокских. Кроме того, Grab на Пхукете никогда не был замечен в активном использовании услуг водителей на автомобилях с обычными черно-белыми номерами, то есть не зарегистрированных как такси или транспорт для коммерческих перевозок.

Сейчас на острове работает сервис JustGrab, оказавшийся недавно в центре скандала после нападения местных водителей кооперативных такси (с зелеными номерами) на автомобиль Grab. Тогда же выяснилось, что сервису легально разрешено работать на Пхукете лишь в двух локациях – Пхукет-Таун и Патонг с Кароном. Через основной сервис Grab можно заказать поездки по всему острову.

Все водители такси на Пхукете обязаны придерживаться цен, установленных местными властями. Превышать максимальную планку тарифа запрещено, но она и так в несколько раз выше, чем, к примеру, в Бангкоке.

На фоне недавно анонсированного повышения тарифов на услуги такси в столице «Новости Пхукета» провели подсчет, который показал, что даже по повышенному столичному тарифу поездка из Cafe del Mar до Бангла-Роуд (10,6 км по картам Google) должна стоить порядка 100 бат, а не 200 бат или 400 бат, как предлагают местные операторы. Максимальная стоимость поездки в Патонг из аэропорта должна составлять 300 бат, а не нынешние 800 бат.

С официальным прейскурантом на услуги такси в версии от февраля 2022 года можно ознакомиться здесь. Также можно посмотреть стоимость поездки по конкретным направления в виде отдельных файлов ниже:

Показательно, что заняться вопросом цен на такси властям пришлось сразу же после открытия Пхукета для туризма в тестовом режиме 1 июля 2022 года. Первый скандал произошел буквально власти, власти ответили на него экстренной публикацией прейскуранта на поездки в аэропорт и обещанием разобраться. В феврале был опубликован приведенный выше список тарифов.

Глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Джатуронг Кэукаси говорил тогда, что его собственному ведомству нужно прилагать больше усилий в плане информирования о ценах «пассажиров и туристов».

«Таким образом они смогут использовать преимущество своего знания при согласовании стоимости поездки, что снизит вероятность обмана со стороны водителей. Если таксисты будут использовать эти честные тарифы, то смогут договариваться о стоимости поездки, которая устроит и водителя, и пассажира», – отмечал глава PLTO.

«Стоимость может быть увеличена или уменьшена, к примеру на 50 бат в ту или иную сторону в зависимости от договоренности между водителем и пассажиром. Публикация прейскуранта поможет решить существующую проблему. Пассажиры и туристы будут знать размер тарифа и на этом основании смогут договариваться с водителями», – подчеркивал господин Кэукаси.