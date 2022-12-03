Гости в своем доме. Черепаший сезон начался на западном побережье

Пусть дождливая погода в этом году и задержалась на Пхукете, но сезон размножения у морских черепах начался по графику. На самом острове их пока не видели, но в соседней провинции Пханг-Нга с середины ноября обнаружили уже две кладки черепашьих яиц.

Новости Пхукета

Кладки были обнаружены на пляже Банг-Кхван в Кхао-Лаке 17 и 30 ноября. Обе находились ниже линии прилива, так что сотрудники Департаменты морских и прибрежных ресурсов (DMCR) аккуратно переместили яйца в более безопасное место. Новые кладки обнесли заборами и установили камеры видеонаблюдения, подключиться к которым может любой желающий. Сами специалисты DMCR присматривают за кладками в круглосуточном режиме, а заодно патрулируют пляжи в поисках новых следов черепах. Первые малыши в Кхао-Лаке должны вылупиться после Нового года.

Черепахи открывают сезон

Специалисты DMCR получили сообщение о первых в этом сезоне следах морской черепахи на пляже Банг-Кхван ранним утром 17 ноября. Прибыв на побережье, они измерили оставшуюся на песке борозду и пришли к выводу, что на берег пожаловала кожистая черепаха (Dermochelys coriacea). Представители данного вида являются самыми крупными из морских черепах современного периода. Конкретно у первой добравшейся до Кхао-Лака самки панцирь был примерно 110 см в диаметре, размах ласт – порядка 220 см. В кладке обнаружились 118 яиц, из которых 106 были жизнеспособными.

Второе сообщение с Банг-Кхвана поступило 30 ноября. Черепаха была аналогичного размера, что и 17 числа, а кладка находилась примерно в половине километра первой. Так что нельзя исключать, что это была та же самая самка, поскольку кожистые черепахи могут откладывать яйца каждый год, могут пропускать сезоны, а могут и делать это несколько раз подряд в один сезон с перерывом порядка 10 дней. Черепашата появляются на свет через 50-60 дней.

Бывшие хозяева, нынешние гости

На протяжении столетий пляжи Пхукета были домом морских черепах, которые чувствовали себя здесь максимально привольно. Какое-то время они уживались и с человеком, но XX век радикально увеличил антропогенную нагрузку на экосистему, а массовый туризм в конце столетия окончательно убедил черепах, что им тут не место.

Туристические буклеты продолжали рекламировать западное побережье Пхукета как тропический рай с белоснежным песком, где откладывают яйца морские черепахи, но сами они на Пхукет не приплывали вовсе и лишь изредка заглядывали в провинцию Пханг-Нга, которую массовый туризм затронул в меньшей степени.

Несколько лет назад власти и бизнес, наконец, осознали, что именно природа – главный туристический козырь острова. Одним из направлений экологической работы стала борьба за черепах, тем более, что этим уже прицельно занимались Пхукетский центр морской биологии (РМВС) и другие структуры, где выращивали в черепах, чтобы затем выпустить Андаманское море. Среди прочего, надежда была на то, что инстинкты приведут повзрослевшим животных назад на тайское побережье, когда им самим придет пора откладывать яйца. Кроме того, принимались усилия по очистке акватории от мусора, включая подводные субботники.

Неоднократно высказывалась и мысль о том, что если Пхукет хочет, чтобы черепахи возвращались на его пляжи, побережье должно быть менее шумным и ярким по ночам, когда животные выбирают места для кладок.

Долгий путь домой

Комментируя визит первой черепахи в сезоне 2022-2023, директор DMCR Аттхапхон Чарончанса поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать над возвращением этих животных – их труды наконец-то начали приносить осязаемые плоды. Господин Чарончанса указал, что сейчас уже можно говорить о полноценном возвращении черепах. Вот статистика: 2012 по 2017 год черепашьих кладок ни на Пхукете, ни в Кхао-Лаке не обнаруживали вовсе. В сезон 2018-2019 годов были найдены три кладки яиц (все на материке), а в 2020-2021 их было уже 18. В 2021 году у биологов даже появилась своя черепашья мать-героиня, которую ученые назвали Альфой. Эта «супер-мама-черепаха», как именовали ее тайцы, прославилась регулярными возвращениям и новыми кладками.

Каждое вылупление маленьких черепашат всегда было локальным событием, получавшим большой резонанс в соцсетях. Кроме того, официальные лица начали материально стимулировать местных жителей и выплачивать премии за информацию о кладках или следах черепах.

«Вовлечение в работу всех секторов привело к успеху в деле защиты и восстановления популяции кожистых черепах в Таиланде. Однако пока что это еще не конец дороги. Наша будущая работа потребует новых постоянных усилий по поддержанию и защите окружающей среды, чтобы она была подходящим местом для обитания и размножения морских черепах. Нам нужно работать над дальнейшим снижением угроз, таких как морской мусор. Это критически важно для ответственного развития и сохранения черепах», – заявил господин Чарончанса в этом ноябре.

Глава DMCR, среди прочего, напомнил, что в 2016 году на Пхукете был подписан многосторонний пакт о защите морской фауны. Церемония прошла одновременно с открытием Фонда морских черепах Май-Кхао на территории «черепашьего центра» при отеле JW Marriott Phuket. Эта гостиница вместе с партнерами на протяжении многих лет реализует инициативы по защите морских черепах, а также проводит массовые акции, привлекающие внимание новых людей к общему делу восстановления экосистемы.

Оазисы тишины

В 2020 году руководители морских парков провинций Пхукет и Пханг-Нга обратились к пляжным отелям с идеей выделить на побережье острова зоны сохранения черепах, то есть организовать тихие и спокойные места, где они могли бы в сезон откладывать яйца. Речь шла именно о Пхукете, поскольку в плане возвращения черепах он по объективным причинам отстает от Кхао-Лака. Приплывающие по ночам черепахи выбирают более темные пляжи на материке, а не подсвеченные отелями на острове.

Было предложено, в частности, сделать более привлекательной для черепах цепочку пляжей от Най-Янг до Сай-Кэу протяженностью 14 км, значительная часть которых еще не освоена бизнесом. При желании там можно выделить тихие зоны, которые были бы не менее привлекательны, чем Пханг-Нга, при взгляде черепашьим глазом из морской синевы.

Первые за два с лишним десятилетия визиты морских черепах непосредственно на Пхукет был зафиксированы в начале 2021 года. Оливковая черепаха-ридлея (Lepidochelys olivacea) приплыла отложить яйца на пляже Май-Кхао, еще одну заметили на пляже Ката. Сейчас многие надеются, что они будет «первыми ласточками», которые откроют путь на остров своим сородичам. Cпособствовать приближению этого дня может каждый. И каждый, наверное, должен, потому мертвых черепах на пхукетские пляжи выносит волнами регулярно.