Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

GoAir запускает прямые рейсы Бангалор-Пхукет

Индийская авиакомпания GoAir объявила о запуске прямого авиасообщения между Пхукетом и Бангалором.

Новости Пхукета

20 Ноября 2018, 11:26 AM
Фото: GoAir

Фото: GoAir

Первый рейс по маршруту Бангалор-Пхукет назначен на 9 декабря. Всего авиакомпания планирует совершать по три рейса в неделю – по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Заявленная стоимость билетов туда-обратно – 8999 бат.

В пресс-релизе GoAir отмечается, что решение открыть маршрут Пхукет-Бангалор было принято на фоне интереса путешественников как из Индии, так и из Таиланда.

Напомним, индийский лоукостер GoAir открыл прямое воздушное сообщение между Индией и Пхукетом чуть более двух месяцев назад. Первый лайнер из Дели совершил посадку на острове 11 октября. Следом был открыт маршрут Мумбаи-Пхукет. Рейс из Дели стал не только первым прямым регулярным рейсом из Индии на остров, но и первым международным для GoAir.

Позже в октябре управляющий директор авиакомпании Джех Вадиа объявил о том, что запуск прямых рейсов из Дели и Мумбаи – лишь часть масштабного плана по открытию Пхукета для индийских туристов.

«Спасибо Гулу Лалвани, который убедил меня открыть Пхукет индийскому рынку. Мы планируем, что Пхукет станет нашим хабом в Таиланде. Сейчас у нас есть рейсы на остров из Дели и Мумбаи, а к концу следующего года количество городов, откуда будут доступны прямые рейсы на Пхукет, будет увеличено до десяти», – заявил господин Вадиа.

При этом одним Пхукетом интерес GoAir к Таиланду не ограничивается. Как заявил Джех Вадиа, на подходе – прямые рейсы в столицу (самолеты будут летать в аэропорт Don Mueang).

Бангалор – столица индийского штата Карнатака и один из крупнейших городов Индии, зачастую именуемый в СМИ индийской «кремниевой долиной» ввиду сосредоточения там значительного числа высокотехнологичных компаний. В частности, в Бангалоре находятся штаб-квартиры Infosys, Wipro, Bharat Electronics, Hindustan Aeronautics, National Aerospace Laboratories, Biocon и других ведущих индийских компаний, работающих как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Также в бангалоре располагаются исследовательские и прозводственные отделы многих зарубежных компаний, включая ABB, Volvo, Boeing, Airbus, Honeywell.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Splash Beach Resort организовал свадьбу рекордного размаха
Турпоток из РФ в октябре вырос вдвое по сравнению с сентябрем
Пхукет отличился на Asia Propert Awards
Турбизнес просит оставить визы по прибытию бесплатными до конца апреля
Кабмин утвердил пакет мер по стимулированию турпотока
Спад турпотока из Китая оставил Thai AirAsia с убытками
Второй отель Melia на Пхукете откроется в 2021 году
Выставка Architect & Hotelex откроется на Пхукете 28 ноября
Новые авто нашли путь к покупателям
Следующий торгово-развлекательный комплекс Central откроется у пляжа Банг-Тао
Гулу Лалвани: «Не удивлюсь, если турпоток из Индии превзойдет китайский»
АТТА оценила последствия июльского кораблекрушения
Турпоток из России в Таиланд превысил 1 млн с начала года
GoAir открыла прямое сообщение между Индией и Пхукетом
Организаторы TYS и Phuket Rendezvous подтвердили объединение выставок
777 Beach Condo
Thai Residential
Dream Beach Club
ZUMA Restaurant
EPL Prediction Competition 2018-2019

 