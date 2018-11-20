GoAir запускает прямые рейсы Бангалор-Пхукет

Индийская авиакомпания GoAir объявила о запуске прямого авиасообщения между Пхукетом и Бангалором.

Новости Пхукета

20 Ноября 2018, 11:26 AM

Фото: GoAir

Первый рейс по маршруту Бангалор-Пхукет назначен на 9 декабря. Всего авиакомпания планирует совершать по три рейса в неделю – по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Заявленная стоимость билетов туда-обратно – 8999 бат.

В пресс-релизе GoAir отмечается, что решение открыть маршрут Пхукет-Бангалор было принято на фоне интереса путешественников как из Индии, так и из Таиланда.

Напомним, индийский лоукостер GoAir открыл прямое воздушное сообщение между Индией и Пхукетом чуть более двух месяцев назад. Первый лайнер из Дели совершил посадку на острове 11 октября. Следом был открыт маршрут Мумбаи-Пхукет. Рейс из Дели стал не только первым прямым регулярным рейсом из Индии на остров, но и первым международным для GoAir.

Позже в октябре управляющий директор авиакомпании Джех Вадиа объявил о том, что запуск прямых рейсов из Дели и Мумбаи – лишь часть масштабного плана по открытию Пхукета для индийских туристов.

«Спасибо Гулу Лалвани, который убедил меня открыть Пхукет индийскому рынку. Мы планируем, что Пхукет станет нашим хабом в Таиланде. Сейчас у нас есть рейсы на остров из Дели и Мумбаи, а к концу следующего года количество городов, откуда будут доступны прямые рейсы на Пхукет, будет увеличено до десяти», – заявил господин Вадиа.

При этом одним Пхукетом интерес GoAir к Таиланду не ограничивается. Как заявил Джех Вадиа, на подходе – прямые рейсы в столицу (самолеты будут летать в аэропорт Don Mueang).

Бангалор – столица индийского штата Карнатака и один из крупнейших городов Индии, зачастую именуемый в СМИ индийской «кремниевой долиной» ввиду сосредоточения там значительного числа высокотехнологичных компаний. В частности, в Бангалоре находятся штаб-квартиры Infosys, Wipro, Bharat Electronics, Hindustan Aeronautics, National Aerospace Laboratories, Biocon и других ведущих индийских компаний, работающих как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Также в бангалоре располагаются исследовательские и прозводственные отделы многих зарубежных компаний, включая ABB, Volvo, Boeing, Airbus, Honeywell.