Глава Совбеза Таиланда проинспектировал аэропорт Пхукета

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда (NSC) генерал Супот Маланийом посетил международный аэропорт Пхукета в преддверии очередного этапа смягчения правил въезда в страну 1 мая.

Новости Пхукета

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Глава Совбеза Таиланда посетил международный аэропорт Пхукета, чтобы убедиться, что он готов к росту числа прибытий из-за рубежа. Но пока что прибытия наоборот снижаются. Фото: PR Phuket

Визит генерала Маланийома, который также является главой операционного штаба Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) прилетел на Пхукет в среду, 27 апреля. По словам генерала, он решил лично убедиться, насколько остров готов к приему туристов, которых, как ожидают власти, должно быть стать больше с 1 мая, несмотря на приближение низкого сезона.

Бывшего начальника штаба ВВС на Пхукете встретили вице-губернатор Наронг Вунсиеу, генеральный менеджер Phuket International Airport Мончай Танод и представители различных ведомств, включая Иммиграционное бюро, таможню, Туристическое управление Таиланда (ТАТ), Департамент контроля за заболеваниями и другие.

Визит прошел на фоне уже анонсированной отмены тестов на коронавирус для прибывающих в Таиланд авиапассажиров (что фактически означает ликвидацию схемы Test & Go из-за выпадения первого ее компонента) и планов по отмене онлайн-пропусков Thailand Pass, если все пойдет гладко. 27 апреля глава Минздрава Анутин Чарнвиракун говорил, что решающими по этому вопросу будут ближайшие две недели. При этом система Thailand Pass уже получила достаточно критики со стороны бизнеса, чтобы даже осторожный Минздрав задумался о ее целесообразности (особенно с учетом того, что завозных заражений коронавирусом за все время с 1 июля прошлого года практически не фиксируется).

Согласно последнему из отчетов Phuket Reopening Daily Report, за период с 1 по 27 апреля Пхукет принял 70950 пассажиров из-за рубежа, что соответствует примерному показателю по 2628 человек в день.

Для сравнения. За март остров принял 72205 пассажиров из-за рубежа, то есть в среднем 2329 в день. В январе-феврале, которые идут в отчетах ТАТ вместе, общий объем прибытий составлял 166466, то есть 2821 в день.

Всего с 1 января 2022 года Пхукет принял 309621 зарубежного пассажира, тогда как за период с запуска программы Sandbox 1 июля по 31 декабря 2021 года – 184030 человек.

При этом после Сонгкрана было зафиксировано некоторое снижение количества пребывающих. Если в первые две недели месяца (1-14 апреля) среднее дневное число прибытий составляло 3026 человек в день, то за 15-27 апреля – 2198 человек.