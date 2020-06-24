Глава РЕВА: Требования к барам и клубам невыполнимы

В пятницу, 26 июня, тайский общенациональный Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) должен озвучить параметры пятой фазы смягчения локдауна, в рамках которой, как ожидается, будет разрешено открыться барам, клубам и другим развлекательным заведениям.

Новости Пхукета

24 Июня 2020, 10:31 AM

Виравит Красомбат: «Развлекательный бизнес не сможет выполнять все эти правила. Это невозможно». Фото: Таньялак Сакут

У самого развлекательного бизнеса настроение неоднозначное. С одной стороны, операторы рады возможности открыться, с другой – явно не обрадованы списком ограничений, требований и запретов для в условиях новой нормальности.

Предварительная версия списка требований включает 22 пункта. Впрочем, бурю эмоций у развлекательного бизнеса вызвало не столько количество ограничений, сколько суть некоторых из них. Кроме привычных проверок температуры, регулярной санитарной обработки помещений и социального дистанцирования, в перечне нашлись оригинальные новации.

В частности, заведениям запрещено обслуживать компании из более, чем пяти человек. Посетители не должны петь и танцевать, ходить по залу и собираться в группы.

Сцена или зона для выступлений должна быть отделена от зала пластиковым барьером, выступающие артисты должны носить лицевые щитки, а официанты – щитки и маски, подавать напитки можно только в бокалах (бутылки под запретом), гости должны сидеть на расстоянии 1 метра друг от друга, а столы – находиться в 2 метрах друг от друга.

Всевозможные игры и конкурсы запрещены, равно как бильярд, дартс и прочие барные развлечения.

Ознакомившись со списком, президент бангкокской Ассоциации развлекательного бизнеса Кхао-Сана Санга Руангваттанакун констатировал, что правила для баров и клубов намного более строгие, нежели для кафе и ресторанов. Господин Руангваттанакун выразил опасения, что потенциальные посетители могут просто отказаться от походов в заведения на подобных условиях.

Предложенный список требований не вызвал восторга и у президента Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравита Красомбата.

«После публикации этого документа я хотел бы спросить составителей, о чем они думали и какой частью мозга. Ограничения слишком жесткие, нам нужно больше гибкости. Подумайте, риск распространения вируса присутствует везде, где есть люди. Я не вижу смысла в таких ограничениях именно для нас», – заявил господин Крыасомбат.

Как и его бангкокский коллега, президент РЕВА заявил, что бары и клубы Патонга откроются в июле в любом случае, «даже если у них не получится выполнять все озвученные требования».

«Мы понимаем, что вы хотите предотвратить распространение коронавируса. Но подумайте: строгий и четкий эпидемиологический контроль должен начинаться с прибытия туриста на остров. Туристы не направляются прямиком в развлекательные заведения, они сперва заходят в торговые центры и другие места. Нет смысла в столь строгих мерах именно для баров и клубов», – добавил господин Крыасомбат.

«Развлекательный бизнес не сможет выполнять все эти правила. Это невозможно», – констатировал он.

Комментируя принятые меры, президент РЕВА коснулся и политики властей в отношении развлекательного бизнеса в целом.

«Правительство получает от нас налоги, но помощи с его стороны мы не видим. Правительство никогда не помогает и не поддерживает никого из нашего бизнеса. Да, есть меры социальной защиты граждан, но это помощь работникам, а не предпринимателям», – заявил он.

Господин Крыасомбат, равно как и многие другие представители пхукетского бизнеса, не в первый раз указывает, что бизнес хотел бы видеть больше поддержки со стороны властей в кризисные времена. В предыдущей беседе с The Phuket News он, в частности, говорил о том, что бизнесу сейчас нужна комплексная помощь: облегченный доступ к заемным средствам, налоговые льготы, временная отмена платы за коммунальные услуги, скидки на аренду. С соответствующими заявлениям ранее также выступали бизнесмен и сын бывшего мэра Патонга Причавут «Праб» Кисин и президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет. Оба они подчеркивали, что помощь бизнесу – это одновременно и помощь людям, которым этот бизнес дает работу.

«Льготные кредиты помогут прежде всего людям. У них будет работа. Варианты кредитов могут быть разные – с отсрочкой платежей на три месяца, на полгода, на год. Но как только эти деньги появятся, бизнес сможет начать решать проблему отсутствия работы у людей», – объяснял господин Кисин.

В свою очередь, господин Пхунгдет высказывал предположение, что Пхукет мог пострадать из-за кризиса больше, чем любая другая провинция страны.

«Думаю, что безработные есть по всему Таиланду, но их число на душу на населения, вероятно, самое высокое на Пхукете», – говорил глава Торговой палаты Пхукета.

Добавим, что жесткие ограничения «новой нормальности», возможно, являются далеко не главной проблемой развлекательного бизнеса Патонга. Как ранее указывал господин Крыасомбат, почти 100% клиентуры баров и клубов всегда составляли зарубежные туристы, а границы Таиланда пока закрыты. На этом фоне еще неделю назад глава РЕВА считал, что бизнес к открытию в принципе не готов.