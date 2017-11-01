Глава PWA: Пхукету хватит запасов воды на грядущий сезон

За сезон дождей водохранилище Банг-Вад в Кату накопило 6,9 млн кубометров воды. В Управлении водоснабжения Пхукета говорят, что этого хватит.

1 Ноября 2017 19:10:00

За сезон дождей водохранилище Банг-Вад в Кату накопило 6,9 млн кубометров воды, что соответствует 66% его объема. Фото: Антон Махров

Запасы воды в главном водохранилище Пхукета находятся на достаточном уровне, чтобы обеспечить водоснабжение в течение следующих месяцев, когда дожди будут идти относительно редко. Соответствующее заявление сделал глава Управления водоснабжения провинции Пхукет (PWA) Сомчай Кунтананат в беседе с «Новостями Пхукета». При этом, по его словам, за сезон дождей водохранилище в Кату заполнилось на две трети.

Корреспондент газеты обратился к господину Кунтананату за комментарием после того, как один из читателей прислал в редакцию сообщение, в котором указал, что, на его взгляд, уровень воды в озере Банг-Вад находится на подозрительно низком уровне для конца сезона дождей. В ответ глава PWA заявил, что поводов для беспокойства нет.

«Волноваться не о чем. Водохранилище продолжается наполняться после починки трех неисправных насосов, ремонт которых был завершен в сентябре. Они не работали около семи месяцев, но сейчас снова исправны, и озере заполняется из резервных источников», – пояснил господин Кунтананат.

«Прямо сейчас запасы воды в озере Банг-Вад составляют 6,9 млн кубометров при общем объеме в 10,6 млн. Это около 66%», – добавил он.

«Кроме того, в последние дни шло много дождей, которые также помогли. Озеро пополнялось практически каждый день. Резервов определенно достаточно для того, чтобы пережить сухой сезон и дождаться следующего мая», – отметил глава PWA.

Господин Кунтананат также напомнил, что в ближайшее время воду в дома и офисы начнет поставлять новое водохранилище Кхлонг-Ката, расположенное в Чалонге.

«Ситуация станет намного лучше, когда проект Кхлонг-Ката будет завершен», – пообещал глава PWA.

До этого господин Кунтананат говорил, что водохранилище Кхлонг-Ката должно начать поставлять воду в декабре или раньше. По словам специалиста, это должно, в частности, положительно отразиться на водоснабжении тамбона Вичит и южной части Пхукета.

Напомним, что сейчас остров снабжают пресной водой два больших водохранилища – Банг-Вад в Кату и Банг-Ниеу в районе памятника Героиням. Объем первого водохранилища составляет 10,6 млн кубометров, объем второго – 7 млн. Водохранилище Кхлонг-Ката в Чалонге по проекту должно быть способно хранить до 4,3 млн кубометров воды.

Отметим, что в качестве источников пресной воды Пхукет также полагает на многочисленные небольшие озера, в которые превратились бывшие оловянные карьеры. Кроме того, в Кароне работает опреснитель, превращающий в морскую воду в пресную по технологии обратного осмоса.