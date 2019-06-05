Глава Pisona Group раскритиковал акциз на развлекательные заведения

Глава Pisona Group и сын бывшего мэра Патонга Причавут «Праб» Кисин раскритиковал 11-процентный акциз на развлекательный бизнес, назвав сбор «поддерживаемым государством вымогательством».

Новости Пхукета

5 Июня 2019, 11:11 AM

Фото: Праб Кисин / Facebook

В пятницу, 31 мая, один из самых влиятельных бизнесменов Патонга Праб Кисин в очередной раз раскритиковал отношение властей к развлекательному бизнесу курорта. В этот раз речь шла о 11-процентном акцизе на развлекательные заведения на фоне снижения клиентской базы в низкий сезон. Критический пост с фотографиями полупустых улиц господин Кисин опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 31 мая.

Господин Кисин заявил, что развлекательный бизнес Патонга и так страдает от сокращения турпотока, а акциз в размере 11% усугубляет проблему настолько, что уже 35% заведений были вынуждены прекратить работу по причине нерентабельности, и эта цифра будет увеличиваться.

«Патонг уже испытывает экономические проблемы, на дворе низкий сезон. И в то же время Департамент акцизов по новой методике налогообложения ежемесячно пытается отбирать 11% налога с доходов операторов развлекательных заведений», – написал господин Кисин.

Упомянутый выше 11-процентный налог он назвал «поддерживаемым государством вымогательством».

Отметим, что бары и клубы Патонга не впервые жалуются снижение численности туристов. Так, в декабре 2018 года президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат назвал начавшийся тогда сезон «худшим за десять лет». На этом глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Каноккиттика Критвутикон ответил официальной статистикой Иммиграционного бюро, согласно которой туристические прибытия показывали рост.

Заодно офис ТАТ разослал оптимистичный пресс-релиз во все местные СМИ, а также организовал поездку журналистов в Патонг, чтобы они сделали фотографии отдыхающих на пляже и подтвердили, что туристы на курортеесть.

При этом ни РЕВА, ни ТАТ не предприняли попытком публично проанализировать информацию о возможных изменениях в демографии туристов и их предпочтениях на отдыхе, хотя этот фактор вполне мог бы объяснить проблемы баров на Бангла-Роуд при растущем турпотоке.

Отметим, что на проблемы развлекательного бизнеса РЕВА и господин Кисин жаловались и в 2017 году. Тогда в фокусе были законодательные ограничения на время работы баров и ночных клубов. Согласно действующим законам, все подобные заведения вне выделенных развлекательных зон (Бангла-Роуд и Тайна-Роуд) должны закрываться в полночь, а в выделенных зонах – в 01:00.

Жалобы звучали и в 2016 году. Тогда РЕВА говорила о значительном сокращении выручки заведений на Бангла-Роуд, а особенно – небольших баров (в четыре-пять раз) и заведений с живой музыкой (в четыре-шесть раз). Организация объясняла тенденцию ставкой тайских властей на турпоток из Китая на фоне снижения числа прибытий из других стран и обещала скорое закрытие многих из баров на Бангла-Роуд.