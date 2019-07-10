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Глава нацпарка в заливе Пханг-Нга напомнил о штрафах за выброс мусора в море

Глава национального парка Ao Phang Nga National Park обратился к жителям и гостям Таиланда с призывом заботиться о природе во время посещения акватории залива Пханг-Нга.

Таньялак Сакут

10 Июля 2019, 09:35 AM
Фото: Peter Steward / Flickr

Фото: Peter Steward / Flickr

В беседе с The Phuket News глава нацпарка Сарают Тунтиан попросил не выбрасывать мусор на побережье и непосредственно в море. Особенно господин Тунтиан отметил целлофановые пакеты, поскольку «дельфины и другие представители морской фауны принимают из за пищу и проглатывают».

«Я вынужден поднять этот вопрос, поскольку мы ежедневно находим и собираем мусор в заливе», – заявил господин Тунтиан.

Также глава Ao Phang Nga National Park напомнил о предусмотренной законом ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

«Наказание за соответствующее нарушение – до 1 тыс. бат штрафа и/или до месяца тюрьмы», – заявил господин Тунтиан.

Добавим, что во вторник, 9 июля, администрация Ao Phang Nga National Park выложила на своей странице в Facebook видео с дельфином, которого направлявшиеся на дежурство сотрудники нацпарка заметили у своей лодки. В этом посте руководство парка также упомянуло необходимость заботы о природе и поблагодарило всех, кто следит за чистотой залива Пханг-Нга.

 

 

 

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