География нового сезона. Как изменились зарубежные прибытия на Пхукет в октябре-ноябре

Октябрь и ноябрь существенно изменили географию туристических прибытий на Пхукет. Россияне вернулись на лидирующую позицию, которую занимали до марта, также выросло число визитов из Европы, плюс в топ выше Казахстан. Малайзия с Сингапуром уже выглядят менее значимыми рынками, чем полгода назад, но Индия остается такой же массовой как и была.

Новости Пхукета

По итогам первой недели ноября граждане России уверенно заняли верхнюю строчку в списке стран по прибытиям на Пхукет, легко потеснив индусов после открытия прямых авиарейсов из Москвы. Первый борт из российской столицы – самолет авиакомпании ИКАР с клиентами Pegas Touristik – совершил посадку 30 октября, следом прилетел первый рейс «Аэрофлота». Разрешения на полеты также получила S7, которая будет возить россиян из городов Сибири и Дальнего Востока. Открыть рейсы оттуда планирует и сам «Аэрофлот».

По итогам 1-7 ноября первая десятка стран по прибытиям в международный аэропорт Пхукета такова:

Россия – 12794;

Индия – 6271;

Австралия – 3737;

Великобритания – 3418;

Германия – 2763;

Сингапур – 2390;

Казахстан – 2278;

Малайзия – 1994;

США – 1602;

Южная Корея – 1367.

Таким образом Россия за семь первых дней ноября обеспечила более половины от своего же октябрьского показателя прибытий, который, в свою очередь, был в несколько раз выше среднемесячных цифр за май-сентябрь.

«В связи с возобновлением российскими авиакомпаниями регулярных рейсов на Пхукет количество прибывающих туристов из России значительно возросло», – констатировало 2 ноября Генконсульство РФ на Пхукете.

За следующие три дня Россия укрепило лидерство, но гораздо ярче была динамика по Казахстану, который успел за это время подняться еще на одну строчку и выйти на шестое место в топе.

По итогам 1-10 ноября первая десятка такова:

Россия – 18370;

Индия – 8939;

Австралия – 5275;

Великобритания – 4511;

Германия – 4152;

Казахстан – 3461;

Сингапур – 3262;

Малайзия – 2817;

США – 2333;

Южная Корея – 1897.

Во второй десятке по состоянию на 9 ноября находились Франция (1327 прибытия), Швеция, Израиль, Польша, ЮАР, Швейцария, Дания, Гонконг, Оман, Италия (540). Данные по странам за пределами первой десятки на 10 ноября еще не опубликованы, но общее число прибытий за десять дней – 75247 человек.

В контексте второй десятки стоит отметить также следующий момент. Прибытия из отдельных стран Европы могут выглядеть не существенными, однако если рассматривать этот регион как отдельный рынок (что раньше делали власти Таиланда), то можно смело говорить и о его большом объеме, и о позитивной динамике.

Октябрьские изменения

С 1 ноября Иммиграционное бюро Пхукета обнулило статистику, заново начав отсчет прибывающих в пхукетский аэропорт пассажиров международных рейсов. Поэтому с начала месяца российский флаг сразу переместился вверх в последнее время, хотя сами граждане России начали активно лететь на Пхукет еще с конца сентября, до открытия прямого авиасообщения и старта туристического сезона.

Наиболее ярко это продемонстрировал дождливый октябрь, когда аэропорт Пхукета зафиксировал свыше 23,1 тыс. прибытий пассажиров с российскими паспортами. Средний показатель за пять месяцев с мая по сентябрь включительно составлял 3,4 тыс., но уже в октябре россияне вернулись на вторую строчку, чуть-чуть уступив индусам.

Впрочем, российскими прилетами перемены в октябре не ограничились.

По итогам октября первая десятка такова:

Индия – 26200;

26200; Россия – 23098;

23098; Австралия – 15616;

15616; Великобритания – 10487;

10487; Малайзия – 9758;

9758; Сингапур – 8650;

8650; Германия – 8535;

– 8535; Южная Корея – 7030;

– 7030; Казахстан – 4847;

– 4847; Франция – 4053.

Этот список заметно отличается от первой десятки за все полгода с мая, а именно такую статистику (не по месяцам, а в целом) неизменно публиковало Иммиграционное бюро. В списке за шесть месяцев с 1 мая по 31 октября первой идет Индия с показателем в 151,5 тыс. прибытий. Следом с двукратным отставанием располагается Австралия (71,8 тыс.), дальше – Сингапур (57,5 тыс.) и Малайзия (44,6 тыс.). Россия занимает скромное шестое место с показателем в 40,3 тыс., из которых 23,1 тыс. составляют чисто октябрьские прибытия, а на долю пяти предыдущих месяцев приходится 17,2 тыс. в сумме. Казахстана в первой десятке за полугодие нет вообще, отсутствует там и Франция, а Южная Корея замыкает список, и то лишь благодаря активизации поездок своих граждан в октябре.

При этом в последние две недели официальные лица раз в несколько дней сообщают об открытии новых рейсов на Пхукет из разных городов мира, хотя в некоторых случаях более правильным был бы термин «возобновление». В частности, 7 ноября на острове сел первый в этом сезоне рейс польской авиакомпании LOT из Варшавы. На борту Boeing Dreamliner находились 252 пассажира, хотя если говорить именно о гражданах Польши, то аэропорт в этот день зафиксировал прохождение границы 343 обладателями польских паспортов. Обратная картина была на первом рейсе узбекской Qanot Sharq, прилетевшем из Ташкента утром 3 ноября. На борту было 238 пассажиров, но именно граждан Узбекистана в тот день в аэропорту зарегистрировали 154 человека.

Заокеанский рынок

Сами же власти Таиланда хотели бы стимулировать прибытия, в частности, из США. Страна сейчас входит в первую десятку по числу визитов на Пхукет, однако потенциал этого рынка далек от полного раскрытия по причине отсутствия рейсов из-за океана.

Власти Пхукета об этом не сообщали, но в начале ноября остров посещали представители 50 американских турагентств, участвовавших в ознакомительной поездке по Таиланду. На итоговом мероприятии в Бангкоке было подписано партнерское сообщение с авиакомпаниями Delta и Korean Air, рейсами которых сейчас летают в Таиланд туристы с восточного побережья США. Вот только полетов этих, как указал менеджер Delta Air Lines по международным продажам Акинори Йокосава, немного.

Сейчас американский перевозчик ежедневно предлагает 17 рейсов из США в Южную Корею, пять из которых являются стыковочными для желающих попасть дальше в Таиланд. Три рейса в итоге прилетают в Бангкок и по одному – на Пхукет и в Чианг-Май. При этом спрос со стороны американских путешественников высок.

Стоимость перелета может быть на 30% выше, чем в 2019 году, но загрузка рейсов уже достигает 95%, отмечала газета Bangkok Post в статье о заключении соглашения между ТАТ и перевозчиками из США и Кореи. Большинство пассажиров – именно направляющиеся на отдых туристы, а не кто-либо еще. Непосредственно в туристическом сегменте поток восстановился до 75% от уровня 2019 года, тогда как в сегменте корпоративных клиентов – только до 50%.

Господин Йокосава подчеркивал, что у американцев в последнее время был популярен Китай, но эта страна по-прежнему закрыта из-за коронавируса, что подстегивает спрос на поездки в Таиланд, который сейчас является топовым направлением в Юго-Восточной Азии. Кроме того, по его словам, укрепление курса доллара к бату способствует более длительным туристическим поездкам, средний срок которых составляет у американцев 10 дней.