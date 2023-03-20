Генерал Чан-Оча распустил парламент в преддверии выборов

Глава правительства Таиланда генерал Прают Чан-Оча распустил парламент страны в преддверии майских всеобщих выборов. Официально озвученное 20 марта решение было анонсировано заранее и не является экстренным – парламент распускается для того, чтобы депутаты к выборам могли сменить партии, если у них есть такое желание. Без роспуска парламента по инициативе премьера политики, поменявшие партийную принадлежность, не могли бы участвовать в выборах, которые пройдут

Иккапоп Тхонгтуб

20 Марта 2023, 05:31 PM

Прают Чан-Оча в ходе визита на Пхукет в воскресенье, 19 марта. Фото: PR Phuket

В посвященной грядущим выборам статье агентство AFP называет генерала Чан-Очу «непопулярным бывшим командующим армии», которому на предстоящих выборах предстоит конкурировать, прежде всего, с Пэтонгтарн Чинават, дочерью изгнанного из страны экс-премьера Таксина Чинавата и племянницей также экс-премьера Йинглак Чинават. Именно правительство последней предшествовало сперва военному совету во главе с генералом Чан-Очой, а затем избранному правительству во главе с ним же. Последние выборы 2019 года в статье AFP называются «сомнительными», а конституция 2017 года – «написанной хунтой».

Дата новых всеобщих выборов пока не определена. 20 марта в Royal Gazette было опубликовано только объявление о роспуске парламента, но день голосования должна отдельно назначить Избирательная комиссия. Как говорилось выше, наблюдатели ожидают, что это будет 7 мая или 14 мая.

Следуя традиции западных СМИ, агентство AFP уделяет много внимания антиправительственным молодежных протестам, вспыхнувших в Бангкоке в 2020 году. AFP пишет, что «масштабные» акции «потрясли страну». Однако многие тайцы за пределами Бангкока поспорили бы с этим утверждением, а многие иностранцы из числа резидентов Таиланда даже не поняли бы, о чем речь. К настоящему моменту протестное движение демонстрирует немного активности, хотя AFP все равно подчеркивает его наличие.

Предвыборная кампания идет уже несколько месяцев, хотя официально гонка еще не началась. Основная повестка у всех участников – экономическая, поскольку последствия пандемии коронавируса ощущаются все еще остро. Плюс страна испытала настоящий шок от роста цен в 2022 году, когда инфляция достигла максимального уровня за полтора десятилетия на волне российско-украинского конфликта и международных санкций против РФ, спровоцировавших резкий рост цен на энергоносители, удобрения и другое ключевое сырье, необходимое промышленности и сельскому хозяйству. В частности, одной из главных тем на этом фоне стало соответствие минимального уровня оплаты труда реальной стоимости жизни в Таиланде.

Праюту Чан-Оче сейчас 68 лет. AFP справедливо отмечает, что его можно считать политическим ветераном, поскольку он бессменно руководит правительством де-факто уже девять лет, что по тайским меркам немало. Главная сила генерала – сформированный им же состав руководства страны, а также, что очевидно, военные круг.

Пэтонгтарн Чинават сейчас 36 лет. Она – новое поколение политических лидеров и новое лицо партии Pheu Thai, за которой стоит вся многолетняя история семьи Чинават и все ее влияние, хотя лидеры в лице Таксина и Йинглак находятся за границей.

AFP приводит результаты соцопроса Национального института администрирования развития (NIDA), согласно которому в середине марта Пэтонгтарн Чинават хотели бы видеть в премьерском кресле 38% респондентов. Сохранение власти в руках Праюта Чан-Очи предпочли бы всего 15%. Между этими двумя игроками расположился, видимо, Пита Лимджаронрат из партии Move Forward. Впрочем, в статье ээтого прямо не говорится.

Непосредственно за партию Праюта United Thai Nation на выборах готовы проголосовать 12%, за Phue Thai – почти 50%. Посреди находится выступающая против нынешнего истеблишмента Move Forward, однако на стороне Праюта есть правящая Palang Pracharath Party.

Согласно новой конституции, принятой в 2017 году при военном руководстве, премьер-министр в Таиланде избирается голосованием 500 депутатов нижней палаты парламента (именно их будут выбирать тайцы в мае) и 250 сенаторов (все они назначаемые). На этом фоне Пэтонгтарн Чинават говорит, что ее партии Phue Thai нужна не просто победа на выборах в мае, а максимально убедительная победа, которая гарантирует возможность сформировать свое правительство и назначить премьера.

В своей публикации о грядущих выборах AFP приводит только комментарии специалистов (экспертов и политиков), говорящих о том, что тайцы устали от нынешнего руководства и ждут перемен. В частности, в этом убежден лидер Move Forward Пита Лимджаронрат.

«Я уверен, что избиратели проголосуют за будущее, а не за добрые старые дни», – заявил он журналистам.

Политолог Тхитинан Понгсудхирак из Университета Чулалонгкорн называет грядущие выборы самыми важными в своей жизни и говорит о том, что Таиланд должен предпринять попытку вырваться из колеи, по которой движется два десятилетия. При этом в указанный временной отрезок укладываются и военное руководство Праюта Чан-Очи, и премьерство Йинглак Чинават и времена демократов.