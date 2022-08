Где послушать тайскую музыку на Пхукете

Пхукетский музыкант, создатель сайта www.phuketmusicscene.com Энди Тхонг Ди рассказывает, какую тайскую музыку играют на Пхукете, и куда идти за конкретными жанрами.

Песни о любви в Sure Pub. Фото: Sure Pub Phuket

Иногда меня просят посоветовать места, где можно послушать тайскую музыку. На это я обычно отвечаю встречным вопросом: «Какую именно тайскую музыку?» Ведь как и в музыке западной, в тайской также есть самые разные жанры, включая поп, кантри, протестные песни, рок и, наконец, исанскую музыку и музыку северного Таиланда.

Если вас интересует тайская разновидность кантри, сельской музыки, то лучшим местом будет Baan Krua Nok, находящийся в нескольких метрах от первого большого перекрестка в Кату со стороны Пхукет-Тауна. В заведении играет превосходный собственный коллектив, который с большой любовью и страстью исполняет хиты местного кантри. А если заскучаете, то прямо напротив есть еще одно место, где играют тайский поп.

За тайским протестом отправляйтесь лучше всего в «Фабрику» – The Factory. Кроме того, это отличное место, чтобы ощутить реальную атмосферу сельского Таиланда. Заведение представляет собой нарочито «запущенный» тайский бар, который находится рядом с Phuket Leather Shop на Phuket Rd. в Пхукет-Тауне. Местом управляет непосредственно его хозяин, которого зовет Кхун Эк. Приходить раньше 21:30 не имеет особого смысла, поскольку музыканты подтягиваются туда примерно к этому времени. Гости с гитарами исполняют песни Carabao, тайского Боба Дилана.

The Factory – это по большому счету заведение с открытым микрофоном, так что у вас будут шансы послушать самых разных музыкантов, включая меня, когда я буду играть Вуди Гатри и The Times They are A-Changing. Лучшие дни для похода в The Factory – пятница и суббота.

Шумный тайский поп надо искать в популярных клубах на Chanacharoen Rd. у кольца с морскими коньками в восточной части Пхукет-Тауна. Одно из главных сейчас мест еще еще пару лет назад находилось в упадке, но смена менеджмента оживила его.

Веселье в клубе начинается в 18:30, когда диджей Кхун Би начинает разогревать публику мелодиями. Первая из живых групп обычно выходит на сцену в 19:30. Репертуар – тайский и западный поп.

Также группы с национальным колоритом играют и в соседнем – примерно 200 м по улице – клубе Ploenchit, который даже превосходит соседа по шумности. Плюс поблизости еще несколько заведений того же характера: размером поменьше, но такие же громкие.

При противоположных пожеланиях – музыка потише и помягче – можно порекомендовать Sure Pub, также находящийся в Пхукет-Тауне. Он расположен у канала на Takuapa Rd. недалеко от салона Suzuki. В заведении собираются поклонник тайских баллад о любви, известных как «пленг пхыа чивии». Данный жанр тайской фолк-музыки испытал на себе сильное влияние западного фолка и рока, став совершенно своеобразным. В Sure Pub играет великолепная собственная группа из четырех человек, выходящая на сцену около 20:30.

Также я могу с полной уверенностью порекомендовать рестораны с живой музыкой Dibuka и Night and Day, находящиеся друг напротив друга на Dibuk Rd. в Пхукет-Тауне. Это прекрасные заведения, где играют небольшие тайские музыкальные коллективы и группы, а также там можно очень приятно поужинать. В репертуаре тайская поп-музыка, но не такая громкая, как у кольца с морскими коньками. Кроме того, буквально за углом, рядом со Standard Chartered Bank, расположились несколько небольших музыкальных баров, популярных среди тайской молодежи.

Если вы находитесь в Чалонге, то почему бы не заглянуть в Somtam Saep Gern. Заведение в принципе напоминает клубы у кольца с морскими коньками, а находится примерно в 500 м к западу от местной кольцевой развязки, по дороге на пляж Ката. Живая музыка играет всю неделю, но непривычному человеку могут потребоваться беруши.

Наконец, Раваи. Если вы в самой южной части острова, то ищите The Sunshine Bar, который находится примерно посередине пляжной дороги (около трети пути от пирса). К заведениям с живой музыкой бар не относится, но все же входит в список мест, куда я регулярно заглядываю. Особенно удачно будет зайти пораньше, где-то около 19:00 – в это время коллектив исполняет сложные танцы под исанскую музыку и немного поет. Если же умудритесь забраться на шест в центре зала и позвонить в колокол, то получите бесплатный тайский напиток. Разве это не бонус?

Энди Тонг Ди – пхукетский экспат, музыкант и энтузиаст живой музыки во всех ее проявлениях. Энди ведет блог о музыкальной сцене Пхукета, в котором можно прочитать о самых разных группах и жанрах (www.phuketmusicscene.com). Автор отдельно благодарит энтузиаста тайской музыки Саймона Годвина за помощь в подготовке этой статьи.