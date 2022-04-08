Гала-концерт Siam Sinfonetta в Laguna Phuket

Дата/Время начала: 19 Апреля 2022, 06:00 PM - 19 Апреля 2022, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Всемирно известный молодой оркестр Siam Sinfonietta объединил усилия с Laguna Phuket и с 13 по 19 апреля 2022 проведет семидневный музыкальный лагерь в Angsana Laguna Phuket. Публику ждет возможность насладиться двумя особенными выступлениями музыкантов.

Первое событие – открытая репетиция The evolution of a symphony(«Эволюция симфонии») – состоится 17 апреля. Посещение мероприятия бесплатно, организаторы приглашают школьников, студентов и любителей музыки встретиться с молодыми исполнителями и послушать классику в исполнении симфонического оркестра.

Второе и главное мероприятие – гала-концерт19 апреля, на котором слушателям будут предложены две самые знаменитые симфонии из когда-либо созданных человечеством: пятая симфония Бетховена из XIX века и четвертая симфония Малера из века XX. Обе симфонии посвящены мужеству, потере, триумфу, времени, любви, миру природы и божественному.

Стоимость билетов на гала-концерт – 700 бат, 300 из которых можно будет использовать в буфете перед концертом. Мероприятие начинается в 18:00, сам концерт – в 19:00. Музыка будет исполняться в выставочном центре Angsana Convention & Exhibition Space (ACES). Дресс-код – элегантный.

Дополнительная информация и заказ мест по эл. почте FBreservation-lagunaphuket@angsana.com и телефону 076-358500.