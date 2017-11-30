Футбольный клуб Phuket FC ликвидирован

История Phuket FC закончилась. Профессиональной футбольной команды на Пхукете больше нет.

1 Декабря 2017 13:00:00

Фото: Таньялак Сакут

После восьми лет выступлений в разных тайских лигах клуб Phuket FC был расформирован из-за крупной задолженности перед тремя игроками и ФИФА, возникшей три года назад, когда клубом владел и руководил глава Kata Group Прамукписит Ачариячай. Об этом на пресс-конференции 28 ноября объявил президент Phuket FC Питипон Нукунпанитвипат.

«Мы не можем продолжать выступление в Чемпионате Таиланда. Мы не может подать заявку на участие в следующем сезоне, поскольку нам это запретила ФИФА. Пока мы не урегулируем задолженность в размере 83 млн бат, мы не сможем получить клубную лицензию, необходимую для выступления», – объявил президент клуба.

Господин Нукунпанитвипат рассказал, как именно возникла задолженность. В 2014 году клуб покинули бразильцы Алонсу Жозе Карвалью да Силва, Марсиу Глейдсон да Силва Сантуш и Роланд Гюнтер Варгаш Агилера, контракт с которыми был досрочно прекращен руководством команды. По словам господина Нукунпанитвипата с футболистами расстались из-за нарушения ими правил клубного распорядка, однако ни одному из них формально претензий предъявлено не было. В итоге футболисты расценили действия руководства команды как неправомерные и потребовали компенсаций.

«Они подали иск против Phuket FC, но предыдущие владельцы команды не разрешили этот вопрос, и тогда трое игроков направили жалобу в ФИФА, после чего ситуация значительно усложнилась», – заявил господин Нукунпанитвипат.

На пресс-конференции президент команды представил документы, полученные из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. Среди них было уведомление от 18 декабря 2014 года, в котором говорилось, что Phuket FC обязан выплатить игрокам компенсации, и уведомление от июня 2017 года, в котором констатировалось, что решение ФИФА клубом выполнено не было, и его дальнейшее выступление в Чемпионате Таиланда невозможно до погашения долгов перед игроками (83 млн на троих) и уплаты наложенного ФИФА штрафа (850 тыс. бат.)

«Мы получили все эти документы разом в прошлом месяце. До этого мы ничего не получали», – заявил господин Нукунпанитвипат, не уточнив, почему так произошло.

Президент клуба заявил, что Футбольная ассоциация Таиланда (FAT) предоставить помощь клубу отказалась. Самостоятельно же выплатить компенсации и штраф команда не имела, поскольку она превышала клубный бюджет в 2017 году в несколько раз.

«Сумма, которую мы потратили на зарплаты и функционирование клуба в этом году не достигала и 11 млн бат», – заявил господин Нукунпанитвипат.

«Теперь этот долг будет переадресован бывшему президенту клуба... Он должен будет урегулировать вопрос задолженности, поскольку он был владельцем в тот момент», – добавил Питипон Нукунпанитвипат.

Прамукписит Ачариячай, владевший Phuket FC в 2012-2015 годах в момент подготовки материал был недоступен для комментариев, равно как и его сын Парияват, также участвовавший в управлении клубом в те годы.

«Все бывшие игроки Phuket FC уже освобождены от каких-либо обязательств, они могут отправиться играть в любые команды. Мы ни к кому из них не имеем претензий, и они не имеют претензий к нам. Но есть вероятность, что на Пхукете будет создана новая команда под новым названием, и, возможно, кто-то из бывших игроков Phuket FC к ней присоединится», – заявил Питипон Нукунпанитвипат.

Шансы на появление новой команды он оценил как высокие, но никаких подробностей не раскрыл.

«Так или иначе, мы хотели бы продолжать поддерживать местное сообщество и участвовать в его жизни», – заявил господин Нукунпанитвипат.