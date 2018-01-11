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Fodor's просит туристов воздержаться от посещения залива Пханг-Нга

Тайские экологи давно уже бьют в набат, привлекая внимание к тому, что заливу Пханг-Нга нужен отдых от туристов. И в конце 2017 года их, кажется, услышали.

Новости Пхукета

14 Января 2018 14:00:00

Фото: Jeff Gunn / Flickr
Фото: Jeff Gunn / Flickr

Американский туристический портал Fodor's, ежегодно публикующий списки направлений, рекомендованных и не рекомендованных для посещения, отнес залив Пханг-Нга к местам, которые не стоит посещать.

В рейтинге Fodor's No List 2018 залив Пханг-Нга занял четвертую строчку. При этом из комментария редакторов сайта следует, что отказаться от посещения этого места стоит именно для того, чтобы дать островам и пляжам залива восстановиться и не потерять окончательно свою красоту из-за наплыва туристов.

«Закройте глаза и представьте каникулы на тропическом пляже в Юго-Восточной Азии: изумрудно-зеленое море, крошечные острова с секретными бухтами, потайные пещеры и белоснежные пляжи, идеальные для пикника на природе. Теперь откройте глаза. Вы определенно думаете о Таиланде и, возможно, о группе островов, весьма напоминающий национальный парк в заливе Пханг-Нга. Как мы догадались? Потому что мы гуру в области путешествий. А еще потому, что такая картина возникает в воображении большинства людей. Таиланд с заметным отрывом лидирует в списке самых популярных и самых фотографируемых туристических направлений мира», – пишут редакторы Fodor's, крупнейшей американской компании-издателя туристических материалов.

Сайт объясняет, что популярность залива Пханг-Нга привела к тому, что туда хлынул поток туристов, с которым он не смог справиться. В ответ власти Таиланда начали кампанию по восстановлению экомистемы, но пока она далека от завершения.

«Национальный парк в заливе Пханг-Нга отчаянно пытается справиться с антропогенными угрозами: кормящие рыб туристы, загрязнение коралловых рифов, ловля отдыхающими представителей морской фауны – лишь часть из этих угроз», – пишет Fodor's.

На этом фоне издательство призывает путешественников в 2018 году отказаться от посещения залива Пханг-Нга, выбрать «менее замусоренную дорогу и насладиться тропическими каникулами вдали от изношенных маршрутов».

«Обитателям этих мест – не важно, людям или кому-то еще – нужно отдохнуть от нас в 2018 году», – пишут редакторы Fodor's приводя остров Тачай в качестве примера еще одного направления со схожим спектром проблем.

Стоит отметить, что те или иные места попадают в рейтинг по разным причинам. Так в 2018 году Fodor's не рекомендует посещать Тадж-Махал из-за ремонтно-восстановительных работ; Мьянму – из-за нарушения прав человека; гору Эверест – из-за высокой цены путешествия и высокого риска для альпинистов.

При этом залив Пханг-Нга – не единственная локация в списке, которой, по мнению Fodor's, необходим отдых от туристов. По аналогичной причине редакторы сайта рекомендуют воздержаться от поездок к Великой китайской стене и на Галапагосы.

*Примечание редакции. Список Fodor's был опубликован 15 ноября. Впрочем, он едва ли потерял актуальность за прошедшее с этого момента время.

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