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Фестиваль местной кухни пройдет в Пхукет-Тауне

Муниципалитет Пхукет-Тауна анонсировал очередной фестиваль местной гастрономии, который будет проходить с 19 пр 28 мая в Сапан-Хине. Организаторы обещают сделать акцент именно на пхукетской кухне и даже изображают на афише перанаканские блюда. Но опыт подсказывается, что без исанских колбасок и различных шашлычков как минимум не обойдется. А скорее всего, они будут и вовсе доминировать к радости посетителей, которые все-таки ходят по ярмаркам не ради пад ми хоккиен. 

Новости Пхукета

17 Мая 2023, 09:00 AM
Пад тай с креветками на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Пад тай с креветками на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Закуски из яиц на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Закуски из яиц на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Куриные шашлычки на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Куриные шашлычки на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Хрустящая грудинка на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Хрустящая грудинка на ярмарке в Вичите в апреле. Фото: Ray Strummer

Афиша фестиваля еды в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Афиша фестиваля еды в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Как следует из названия, готовящаяся ярмарка Phuket Local Taste в Сапан-Хине должна быть посвящена местной пхукетской кухне. Муниципалитет обещает, что на фестивальной площадке будут работать более 100 киосков с разных блюдами, включая «еду от известных шеф-поваров».

На афише, действительно, изображены локальные блюда, такие как хоккиенская лапша по-пхукетски, блинчики попиа сод и десерт о-эу. Впрочем, по опыту других ярмарок можно ожидать, что не менее широко будет представлена и общенациональная еда, включая все, что попадает под определение ярмарочного стрит-фуда в понимании тайцев: от хотдогов, суши и жареных жуков до аутентичного кофе из чиангмайских зерен, андаманских устриц в остром соусе и всевозможных шашлычков.

Ярмарка будет работать ежедневно с 16:00 до 22:00. В дополнение непосредственно к еде муниципалитет Пхукет-Тауна обещает шоу-программу в исполнении местных молодежных коллективов, но без каких-либо подробностей. Ни названий музыкальных групп, ни имен упомянутых выше шеф-поваров на афише нет.

 

 

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