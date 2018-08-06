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Фестиваль лобстеров стартовал на Пхукете

Ежегодный Фестиваль лобстеров начался на Пхукете 1 августа и продлится до конца месяца.

Новости Пхукета

6 Августа 2018 12:05:58

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Официальная церемония открытия фестиваля состоялась в четверг, 2 августа, в торгово-развлекательном центре Central Festival. В течение всего месяца 200 участвующих в фестивале ресторанов будут предлагать гостям специальные блюда из морских ракообразных или даже комплексные меню. Среди прочих участие в фестивале принимают заведения Tu Kab Khao, The Royal Palm Beach Front, Twilight Sky (The SIS Kata), Tantitium, The Vijitt Resort, Andaman Embrace Patong, Cloud19, Pearl Hotel и другие.

В администрации Пхукета считают Фестиваль лобстеров одним из способов привлечь внимание туристов к острову в низкий сезон. Кроме того, официальные лица отмечают, что мероприятие приносит дополнительный доход поставщикам морских ракообразных.

Добавим, что хотя мероприятие и носит название Фестиваля лобстеров, по-русски его было бы точнее именовать Фестивалем лангустов, поскольку подаваемые в рамках фестиваля ракообразные в русскоязычной классификации видов известны как лангусты. В английском же языке под лобстерами понимается все многообразие крупных морских раков.

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