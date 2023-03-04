Фестиваль еды и музыки проходит в Сапан-Хине

Фестиваль проходит у китайского храма на южной оконечности мыса, организатором выступает административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), президент которой Реват Арироб заглянул на открытие мероприятия 3 марта.
В своем выступлении господин Арироб подчеркнул, что на ярмарке ждут и местных жителей и туристов. Гостей приглашают попробовать местную уличную кухню под классическую развлекательную программу, включая выступления трех популярных тайских коллективов.
В полном соответствии с традицией, на фестивальной площадке установили и подсвеченные композиции, на фоне которых предлагается фотографироваться. Впрочем, кого-то больше заинтересует фотографирование лотков с дарами моря и блюдами местной уличной кухни.