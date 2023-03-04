Фестиваль еды и музыки проходит в Сапан-Хине

В Сапан-Хине продолжается трехдневный фестиваль еды и музыки на берегу моря, приуроченный к буддистскому празднику Макха Буча. Впрочем, мероприятие в Сапан-Хине завершится вечером 5 марта, а праздник выпал на 6 число.

Новости Пхукета

Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс. Фестиваль еды и музыки в Сапан-Хине. Первый день мероприятия включал кулинарный конкурс.

Фестиваль проходит у китайского храма на южной оконечности мыса, организатором выступает административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), президент которой Реват Арироб заглянул на открытие мероприятия 3 марта. В своем выступлении господин Арироб подчеркнул, что на ярмарке ждут и местных жителей и туристов. Гостей приглашают попробовать местную уличную кухню под классическую развлекательную программу, включая выступления трех популярных тайских коллективов. В полном соответствии с традицией, на фестивальной площадке установили и подсвеченные композиции, на фоне которых предлагается фотографироваться. Впрочем, кого-то больше заинтересует фотографирование лотков с дарами моря и блюдами местной уличной кухни.

4 Марта 2023, 05:05 PM