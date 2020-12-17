Ежегодный марафон состоялся в Лагуне

Более 8 тыс. человек приняли участие в состоявшемся в прошлые выходные (5-6 декабря) легкоатлетическом соревновании Supersports Laguna Phuket Marathon. Прошедший уже в 15-й раз «забег в раю» собрал как профессиональных атлетов, так и любителей.

14 Декабря 2020, 12:05 PM

1 – Более 8 тыс. человек приняли участие в Supersports Laguna Phuket Marathon 2020.

Поскольку соревнования в этот раз проводились в условиях «новой нормальности», участников ждали повышенные требования санитарно-гигиенической безопасности. Однако легендарный маршрут по живописным окрестностям Банг-Тао, Лайана и Най-Янга остался прежним. Кроме того, организаторы подчеркнули, что успешное проведение столь масштабного мероприятия подчеркивает готовность Пхукета к приему гостей и само по себе стимулирует островную экономику.

Как уже было упомянуто выше, забеги в рамках Supersports Laguna Phuket Marathon проходили в течение двух дней. Впечатляющие результаты показали многие тайские и зарубежные (из числа экспатов) спортсмены, но некоторых стоит отметить особо. Первый среди них – победитель Laguna Phuket Triathlon Кшиштоф Хадас из Польши, который сперва одержал уверенную победу в субботнем забеге на 5 км, а на следующий день выиграл еще и полумарафон. Во второй гонке ему активно противостоял россиянин Серегей Зырянов, но поляк все же оказался быстрей и выносливей, тем самым добавив в копилку своих наград первый титул Supersports Laguna Phuket Marathon на дистанции в 21 км.

В субботнем забеге на 10,5 км лучшим оказался британец Льюис Чолк, который в плотной борьбе обошел тайца Анувата Бунмака. На следующий день атлет из Великобритании вышел на полноценную марафонскую дистанцию, со старта вырвался вперед и финишировал с результатом 02:55:48, на целых пять минут обогнав ближайшего преследователя и конкурента Тхараторна Пумрунгрынга.

Среди женских выступлений на Laguna Phuket Marathon стоит отметить

победу тайской атлетки Сасивимон Кхонгджит, занявшей первое место на марафонской дистанции. Второй финишировала Майсини Суккыа под флагом ЮАР, а третьей – Випавади Титаваттанавиджит. В полумарафоне лучшей стала тайка Сучада Ваттанавет, второй – ее соотечественница Нопчая Хандиттагун. В субботнем забеге на 10,5 км золото взяла Суттида Удомчай.

Supersports Laguna Phuket Marathon давно уже стал обязательным событием для множества профессиональных атлетов и любителей. В частности, в этом году участие в забегах вновь приняли такие известные персоналии как Артиара (Тун) Конгмалай и Рачавин (Кой) Вонгвирия. Буквально за неделю до этого звезды сыграли свадьбу, но вместо романтического путешествия куда-нибудь на Симиланы выбрали спортивное приключение.

Добавим также, что солидными марафонскими и полумарафонскими дистанциями программа Supersports Laguna Phuket Marathon, конечно, не ограничивалась. Был и свободный забег на 5 км, и детский забег на 2 км, которые позволили принять участие в событии людям самых разных возрастов и уровней спортивной подготовки.





Результаты:



Марафон, мужчины

Льюис Чолк, 02:55:48

Тхараторн Пумрунгрыанг, 03:00:27

Ворапот Суккэу, 03:01:25





Марафон, женщины

Сасивимон Кхонгджит, 03:41:54

Майсини Суккыа, 03:57:23

Випавади Титаваттанавиджит, 04:00:42





Марафон, эстафета

Subaru Phuket, 03:07:26

Nham Daeng Yam Yen, 03:13:22

Badass Bitches, 03:40:57





Полумарафон, мужчины

Кшиштоф Хадас, 01:09:41

Сергей Зырянов, 01:10:14

Эрик Бом, 01:18:41





Полумарафон, женщины

Сучада Ваттанавет, 01:37:58

Нопчая Хандиттагун, 01:42:03

Сабина Клаудия Эггер-Вайкхардт (AUS), 01:42:27





10,5 км, мужчины

Льюис Чолк, 00:35:22

Ануват Бунмак, 00:36:17

Меррик Фейролл, 00:38:05





10,5 км, женщины

Суттида Удомчай, 00:43:44

Пимпорн Удомди, 00:49:14

Вилай Эр-Ло, 00:50:21





5 км, мужчины

Кшиштоф Хадас, 00:15:38

Эккалак Чанкэу, 00:16:13

Артхитта Виратхамватин, 00:17:03





5 км, женщины

Чиара Джессика Эггер, 00:21:13

Сиена Милгейт, 00:23:13

Пичая Пхаттхаратханасут, 00:23:21





2 км, мальчики

Алангкран Кхонграт, 00:08:15

Натхи Гортон, 00:08:22

Танадун Панитйанон, 00:08:38





2 км, девочки

Урассая Сыбхайт, 00:08:17

Валерия Яковлева, 00:08:45

Тхе Примароло, 00:09:45