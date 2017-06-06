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Этап Moto GP в Таиланде пройдет в 2018 году

Спортивное управление Таиланда (SAT) объявило о том, что в 2018-2020 годах страна примет у себя Moto GP.

Новости Пхукета

6 Июня 2017 17:40:12

Пилоты Moto GP на Гран-При Франции 2017. Фото: Box Repsol / Flickr
Пилоты Moto GP на Гран-При Франции 2017. Фото: Box Repsol / Flickr

Согласно заявлению SAT, договоренности о проведении тайского этапа Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-При были достигнуты в прошлые выходные в ходе встречи главы SAT Сакона Ваннапонга и руководства компании Dorna Sports, владеющей всеми коммерческими и телевизионными правами на Moto GP.

Как пишет Bangkok Post, Гран-При Таиланда 2018 должно состояться 5-7 октября на гоночном треке Chang International Circuit Buriram в одноименной провинции. Ранее там уже несколько раз проходил тайский этап Чемпионата мира по супербайку (тайский этап WSBK этого года прошел в марте).

В SAT говорят, что представители Dorna Sports уже в ближайшее время пришлют письменное подтверждение включения Таиланда в календарь Moto GP. Также в сезоне 2018 года должны пройти заезды на треках в Казахстане и Финляндии.

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