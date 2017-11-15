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Еще шестеро сотрудников полиции отстранены от работы на Пхукете

Трое полицейских и трое сотрудников Иммиграционного бюро (структурно входящего в состав полиции) были вызваны в Бангкок приказом от 13 ноября.

Новости Пхукета

15 Ноября 2017 09:30:49

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Приказ об отзыве офицеров с Пхукета в операционный центр полиции в Бангкоке подписал генеральный инспектор национальной полиции генерал-лейтенант Сучарт Тирасават.

Согласно распоряжению генерала, в столицу должны срочно явиться капитан Адун Бунрат-Саб (Патонг), старший сержант-майор Порнпрасит Вентхонг (Пхукет-Таун) и капитан Нимит Сукпрасерт (штаф полиции по 8 региону), а также подполковник Сурасак Джайди, подполковник Тенчай Чомпху и старший сержант-майор Понгпхет Джантхарат из Иммиграционного бюро.

В тексте приказа говорится, что указанные офицеры и сержанты вызваны в столицу в целях обеспечения «аккуратной и продуктивной работы». В Бангкоке они останутся до особо распоряжения.

Напомним, прямо сейчас на Пхукете продолжается инициированная Бангкоком проверка. Ряд сотрудников полиции Пхукета подозреваются в том, что за финансовое вознаграждение не передавали в Иммиграционное бюро информацию о нарушителях визового режима. Как заявил заместитель главы тайской полиции Сривара Рансибрахманакун, коррумпированные полицейские могли получать ежемесячно около 100 млн бат от нелегально проживающих на острове иностранцев.

В пятницу, 12 ноября, с Пхукета в Сураттхани были переведены бывший шеф полиции Патонга полковник Чайват Уйкам и его заместитель подполковник Сомсак Тхонгкленг.

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