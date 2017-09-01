Елена Харенко опознала стрелявшего в нее человека

Елена Харенко опознала в задержанном нигерийце человека, стрелявшего в нее ночью 30 августа.

1 Сентября 2017 19:00:52

Фото: Чутхарат Плерин

О том, что россиянка опознала стрелка, объявил на пресс-конференции 1 сентября полковник Прачум Рыангтхонг, руководящий полицией Чалонга. Именно в зоне ответственности этого полицейского произошло резонансное преступление.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, госпожа Харенко получила два огнестрельных ранения, когда застала на своей вилле вооруженного грабителя. Раненой россиянке удалось позвать на помощь, после чего ее госпитализировали, и сейчас она находится в Bangkok Hospital.

На следующий день в рамках оперативных мероприятий был задержан гражданин Нигерии Джеймс Чуквунвейк Чиджиок, проживавший в том же районе Пхукета, что и Елена Харенко. Арест 27-летнего мужчины был произведен в его доме на улице Soi Jailek-Samakkee 2, расстояние от которого до виллы не превышает километра. На первоначальном допросе Джеймс Чиджиок отверг причастность к нападению на Елену Харенко и, как было объявлено на пресс-конференции, отвергает до сих пор. При этом в доме нигерийца было найдено множество краденых ценностей, некоторые из которых уже опознали законные владельцы.

Вместе с Джеймсом Чиджиоком на пресс-конференции журналистам была представлена его 33-супруга, гражданка Таиланда Сасипа Накхонтайсонг, задержанная в качестве сообщницы своего мужа. Двое их сыновей сейчас находятся под присмотром органов опеки.

Выступая перед журналистами, шеф полиции Чалонга подтвердил, что в доме Елены Харенко находился один злоумышленник, а не два, как сообщалось изначально. И этого злоумышленника госпожа Харенко уже опознала.

«Записи камер видеонаблюдения снаружи дома госпожи Харенко показывают, что подозреваемый был один. И госпожа Харенко подтвердила, что этот подозреваемый – Джеймс Чиджиок», – заявил полковник Рыангтхонг.

Как пояснил полицейский, именно анализ записей с камер уличного видеонаблюдения позволил оперативно выйти на подозреваемых.

«Полиция смогла отследить машину подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения снаружи виллы госпожи Харенко. Затем полицейские выяснили, что второй подозреваемый (госпожа Накхонтайсонг) воспользовался этим автомобилем, чтобы отправить некую посылку в Бангкок. Посылка была перехвачена полицейскими, которые обнаружили внутри нее ноутбук, принадлежащий госпоже Харенко», – рассказал полковник Рыангтхонг.

При обыске в доме у Сасипы и Джеймса полиция изъяла 92 различных предметов (часы, сумки, электроника), которые предположительно были украдены нигерийцем из других домов в Раваи. К настоящему моменту в полицию уже обратились четверо жителей острова, которые опознали свои вещи среди изъятого полицией.

Джеймсу Чиджиоку были предъявлены обвинения в краже и попытке убийства. Его тайской супруге были предъявлены обвинения в краже.