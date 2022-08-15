Электричество в Таиланде подорожает с сентября на 18%

Регуляторная комиссия по энергетике (ERC) одобрило повышение с сентября стоимости электроэнергии на 18% – с 4 бат ровно до 4,72 бата за киловатт-час. Сообщение об изменении тарифа было опубликовано 15 августа на странице комиссии в Facebook.

Новости Пхукета

16 Августа 2022, 09:00 AM

C сентября электричество подорожает на 72 сатанга. Фото: Bangkok Post

Как поясняет Bangkok Post, причина подорожания электроэнергии – рост топливного тарифа, одной из составляющих итоговой цены на электричество. Вклад топливного тарифа вырос 0,2477 бата на кВт⋅ч до 0,9343 бата на кВт⋅ч на фоне роста закупок за рубежом сжиженного природного газа, который обеспечивает 60% электрогенерации в Таиланде.

У Таиланда есть собственные запасы природного газа, но сейчас добыча на офшорном месторождении Эраван в Сиамском заливе упала, так что энергетикам пришлось импортировать топливо. При этом на спотовом рынке цена составляет 25-50 долл. США за 1 млн станд. куб. футов в сутки, а свой газ из залива обходится в 6-7 долл.

Мировые цены на энергоносители начали расти вслед за ростом спроса со стороны выходящих из локдаунов экономик. Затем ситуацию дополнительно усугубила российская спецоперация на Украине. Сейчас нефть Brent торгуется в районе 94 долл. за баррель.

Bangkok Post напоминает, что нынешняя цена в 4 бата за кВт⋅ч была установлена в 2014 году на фоне рекордно высоких цен на нефть, которые превышали 100 долл. за баррель. Затем нефтяные котировки упали, но электричество не подешевело.