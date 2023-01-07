Электричество подорожало для всего бизнеса в Таиланде на 13% с 1 января

Стоимость электричества увеличилась в Таиланде для всего бизнеса на 13% с 1 января. Повышение не затронуло домохозяйства, да и для других потребителей стало менее сильным, чем было анонсировано в декабре, но издержки абсолютно всех производителей товаров и поставщиков услуг выросли. Ранее промышленники обещали, что на этом фоне поднимут цены на свои товары на 5-12%, поскольку с увеличивающимися расходами нужно что-то делать.

Новости Пхукета

По словам главы FTI, тайский бизнес старается перейти на самообеспечение электричеством, но пока этот процесс еще не завершен. А значит, повышение тарифов ведет к повышению цен на продукцию. Фото: РЕА

Как пишет Bangkok Post, тайская Регуляторная комиссии в сфере электричества (ERC) объявила о повышении тарифа в пятницу, 6 января. Однако на собственной странице ERC в Facebook уведомление появилось еще 29 декабря, хотя и без яркого графического оформления. Ведомство опубликовало просто фотографию документа с новым размером топливных тарифов (основного драйвера роста цен) и итоговых тарифов для потребителей на период с 1 января по 30 апреля. Без красивых картинок и восклицательных знаков публикация прошла незамеченной. Размер же повышения, согласно документу, следующий.

Домохозяйства:

Топливный тариф – 0,9343 бата, итоговый тариф – 4,72 бата (за юнит);

Топливный тариф – бата, итоговый тариф – (за юнит); Прочие потребители (бизнес):

Топливный тариф – 1.9044 бата, итоговый тариф – 5 ,3 3 бата (за юнит);

Новые тарифы базируются на пересмотренных прогнозах по стоимости природного газа, дизеля и других энергоносителей, сжигаемых на тайских электростанциях для получения электричества. Тайские регуляторы ожидают роста стоимости сырья, но не такого значительного, как предполагался еще в ноябре.

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (PEA) не публиковал на этой неделе никаких уведомлений о новых тарифах на свет цен с 1 января. Офис РЕА в Таланге, ведущий отдельную страница в Facebook, вчера (6 января) разместил информацию о новом топливном тарифе с 1 января, но не о новых конечных ценах для потребителей. При этом рост стоимости электричества для бизнеса на 13% – это щадящее повышение. Ранее ERC говорила об увеличении сразу на 20,5% – до 5,69 бата за юнит. Впрочем, и старые 4,72 бата были историческим максимумом стоимости электроэнергии.

Чужие конфликты в тайской розетке

Электричество в Таиланде дорожает на фоне роста мировых цен на энергоносители, прежде всего – природного газа, на который в стране приходится 60% генерации. Еще 6,5% обеспечивает уголь, дизель дает 6,3%, то есть доля ископаемого сырья в сумме – 73,5%, три четверти всей генерации.

Закупать топливо приходится за рубежом, поскольку собственных запасов, таких как газовое месторождение Эраван в Сиамском заливе, недостаточно для удовлетворения потребностей страны.

Цены же на международном рынке, как констатировало на этой неделе Министерство коммерции, продолжают оставаться высокими на фоне «ограниченного производства» добывающими странами, а также влияния российско-украинского конфликта. Таиланд покупает газ на равных с прочими потребителями условиями и платит за него рыночную цену. А на нее, как выразился в прошлом году глава Национального совета по социальному и экономическому развитию (NESDC) Дануча Пичайанан, влияют геополитические конфликты.

В декабре прошлого года Федерация отраслей тайской промышленности (FTI) фактически выдвинула властям ультиматум, заявив, что производители товаров будут вынуждены поднять цены на свои товары на 5-12%, если правительство реализует анонсированный план увеличения тарифа на электроэнергию на 14% – до 5,37 бата с 1 января. По итогам дискуссий и нескольких корректировок планов произошло фактически это – тариф вырос для бизнеса на 13% – до 5,33 бата.

Пока что FTI ничего не сказала о том, как ее члены отреагируют на реализовавшийся для них негативный сценарий. Хотя Bangkok Post указывает, что тариф вырос на 13%, а не на 20,5% именно на фоне жалоб промышленников премьер-министру Праюту Чан-Оче. Генерал в итоге отдал энергетикам распоряжение изыскать возможность для того, чтобы повышение не было сразу 20-процентным, что те и сделали за счет пересмотра прогнозов по стоимости энергоносителей.

При этом по самим энергоносителям, то есть сжигаемым для получения электричества углеводородам, уже озвучен собственный план, который едва ли порадует Министерство природы и экологические организации. Как пишет Bangkok Post, план предполагает более активное использование уголя для производства электричества, поскольку газ очень дорогой. На этом фоне Таиланд может даже отложить план по выводу из эксплуатации электростанций на черном лигните (буром угле).

Символично, что мысль о возможной необходимости более активного сжигания угля возобновилась параллельно с разговорами о том, как страна должна внедрять электромобили и принимать другие шаги для защиты экологии. А главной темой ноябрьского саммита в Бангкоке было принятие так называемых

«бангкокских целей по био-циркулярной-зеленой экономике (BCG)». К радости и гордости Таиланда, озвученные экологические цели были единогласно приняты всеми участниками саммита, объединившего представителей 21 региональной экономики от США до России.