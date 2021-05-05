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Экспресс-анализы при въезде на Пхукет станут платными для всех

Экспресс-анализы, сдаваемые въезжающими на остров лицами (при отсутствии сертификата о вакцинировании или ранее сделанного теста) станут платными для всех с 15 мая. Сейчас для тайских граждан анализы бесплатны.

Новости Пхукета

5 Мая 2021, 04:35 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

О том, что экспресс-анализы станут платными для всех объявил в ходе пресс-конференции 5 мая губернатор Пхукета Наронг Вунсие. В пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире также участвовали вице-губернаторы Викром Джактхи и Пияпонг Чувонг, глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун, директор Vachira Hospital Чалермонг Суконтапон, шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну и другие официальные лица и профильные специалисты.

Губернатор Вунсиеу пояснил, это экспресс-тесты используются во многих регионах страны и спонсируются правительством, но поддержка будет оказываться лишь до 15 мая.

«После 15 мая прибывающие без сертификатов о вакцинировании или уже сданном анализе должны будут самостоятельно оплатить экспресс-тест. РРНО уже занимается установлением стоимости тестирования и готовит персонал для проведения тестирования, процесс которого должен быть прозрачным», – заявил губернатор.

«Больше подробностей будет озвучено позже», – добавил он.

Сейчас стоимость теста для иностранца составляет 500 бат, хотя изначально власти называли сумму в 300 бат.

Согласно официальной статистике, всего с 22 апреля было сделано свыше 37 тыс. экспресс-тестов, при этом положительный результат дали 22 из них. Повторная проверка подтвердила 17 из проведенных быстрых анализов, пять оставшихся были признаны ложно положительными.

«Пять из них были выявлены в аэропорту, остальные 12 – на пунктах въезда наземным транспортом», – заявил директор Vachira Hospital Чалермонг Суконтапон.

Добавим, что ранее было подтверждено, что после сдачи экспресс-анализа с негативным результатом все проверенные лица получают сертификаты об отрицательном тесте на COVID, которые могут пригодиться в дальнейшем (допустим, при регистрации в местном муниципалитете или общении с врачами).

 

 

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