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Экспертный подход: Paul Poole на Thailand Yacht Show

В последние годы яхтенная отрасль в Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Яхтенные шоу, гонки и регаты растут как по размеру, так и по количеству мероприятий и их частоте. В одном лишь Таиланде в следующем году пройдут не менее десяти международных яхтенных событий, которые должны принести миллионы долларов и привлечь десятки тысяч посетителей.

Партнерский материал

12 Января 2020, 11:00 AM
Экспертный подход: Paul Poole на Thailand Yacht Show

Экспертный подход: Paul Poole на Thailand Yacht Show

Причин для роста множество: такие направления как Пхукет, Лангкави и Сингапур отвечают многим ключевым требованиям, чтобы стать первоклассными центрами спортивного туризма, включая простоту доступа, приятный климат, определенный уровень престижа, аутентичность и, наконец, разнообразие прочей инфраструктуры туризма и отдыха.

Смещение богатства с запада на восток также является определяющим фактором. Количество покупаемых азиатскими клиентами супер-яхт стабильно растет, равно как и число яхт, прибывающих из других уголков Азии, Европы, Северной и Южной Америки. В значительной мере этому способствует великолепная инфраструктура местных марин.

Наконец, тайское, малайское и сингапурское правительства активно и даже агрессивно поддерживают и продвигают яхтенную отрасль. Министерство транспорта Таиланда недавно анонсировало новый тип лицензии, позволяющей сдавать в чартер супер-яхты под флагами других стран в тайских водах. Эта мера должна подтолкнуть владельцев таких судов, чтобы переправить их в Юго-Восточную Азию на время низкого сезона в Европе.

Другими словами, спортивный туризм становится модным трендом, поймать который стремятся и предприниматели, и инвесторы, и правительства. Организаторам яхтенных мероприятий это открывает возможности проводить более массовые и качественные события, а бизнесу и брендам дает возможность прицельно выходить на аудиторию лиц с высоким доходом, усиливать узнаваемость брендов и проводить свои маркетинговые инициативы в рамках крупнейших и самых престижных событий в регионе. Также это означает увеличение востребованности консультантов по маркетингу, способных помочь в подборе спонсоров для мероприятий и максимальной реализации их потенциала.

За примерно полтора десятка лет работы по продвижению яхтенных событий в регионе мы стали свидетелями того, насколько значительно изменились и ожидания спонсоров, и то, как организуются сами мероприятия. События становятся все более профессионально организованными, ожидания бизнеса и брендов растут, компании хотят инновационных решений и умного маркетинга. Ниже организаторы и спонсоры могут найти несколько рекомендаций, следованием которым позволит обеспечить успех мероприятия и извлечь из партнерства максимум выгоды.

Перед мероприятием

Планирование – ключ к успешному мероприятию, и крайне важно, чтобы организаторы и спонсоры четко определили свои цели. Вопреки популярному заблуждению, спонсоры – не меценаты, а мероприятие – не благотворительный вечер. Организаторам следует понимать цели и нужды спонсирующих брендов и компаний, а тем – суть конкретного мероприятия и интересы его участников, чтобы получить от спонсорства максимум.

Во время мероприятия

Активация – ключ к успешному спонсорству. Золотое правило успеха гласит, что на каждый доллар, потраченный на спонсорство, необходимо потратить еще один на его активацию. Мир рекламы меняется, и специализированные мероприятия, такие как яхтенные шоу, гонки и регаты, представляют бизнесу превосходную возможность войти в прямой контакт с целевой клиентской аудиторией. В дополнение к традиционным инструментам активации, таким как стойки на выставке, спонсоры должны помнить о важности социальных медиа. Участники мероприятий будут активны в различных социальных сетях, и спонсорам также необходимо быть заметными в ходе мероприятия, а организаторы могут повысить свою заметность посредством ассоциации с брендами и бизнесами, которые уже обладают большим числом подписчиков в соцсетях.

После мероприятия

Было бы ошибкой думать, что работа заканчивается после того, как мероприятие завершено. В этот момент наступает время измерить полученную от спонсорства выгоду. И хотя большинство спонсоров ищут дивидендов, которые можно точно измерить, есть и такие, которые нельзя сразу подсчитать, в том числе долгосрочное развитие бренда и узнаваемость торговой марки, то есть непрямые продажи. Не всегда удается точно измерить финансовую выгоду от работы, поэтому организаторы должны помогать спонсорам работать со SMART-показателями. Заявляемые цели должны быть Specific, Measurable, Achievable, Realistic и Timed, то есть точные, измеримые, достижимые, реалистичные и актуальные моменту.

Пол Пул – основатель, управляющий директор и председатель Paul Poole (South East Asia) Co., Ltd., независимой консалтинговой компании в сфере маркетинга со штаб-квартирой в Бангкоке (Таиланд). Дополнительную информацию можно получить по эл. почте info@paulpoole.co.th и на сайте www.paulpoole.co.th.

 

 

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