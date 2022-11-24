Эксперт: Дублер Thepkrasattri Rd. должен быть запущен до начала прокладки железной дороги на Пхукете

В качестве приглашенного гостя на встрече 23 ноября выступил господин Джирарот Суконрат, директор государственного Бюро по развитию регионального транспорта и транспортных систем, входящего в Управление транспортного и дорожного планирования (ОТТР).
Пусть специалист и является государственным служащим, а не независимым экспертом, но он прямо сказал то, о чем давно думают многие, но мало кто говорит. А именно: приступать к прокладке легкой железной дороги Phuket Light Rail по Thepkrasattri Rd. следует уже после того, как будет запущено движение по ее планирующемуся дублеру, известному как Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway.
«Строительные работы на шоссе 402 [Thepkrasattri Rd.] довольно сложны. Будут дорожные пробки», – констатировал господин Суконрат, воздержавшись от оценки того, насколько масштабными могут быть эти пробки, если начать перекапывать главное шоссе Пхукета вдоль и по всей длине, когда ему еще фактически не будет никакой альтернативы, кроме узкой дороги вдоль побережья (дороги 4018, 4030) и полукольца трассы 4027 в Паклоке
Господин Суконрат отметил, что ОТТР изучило имеющиеся планы по прокладке дублера Thepkrasattri Rd. и считает, что нужно сперва завершить этот проект и разгрузить шоссе 402, а уже только потом браться за железную дорогу, прокладка которой неизбежно скажется на его пропускной способности.
«Завершение проекта Expressway [дублера Thepkrasattri Rd.] перед строительными работами по MRTA [легкой железной дороге] позволит снизить объем трафика на шоссе 402, в результате чего влияние проекта MRTA на дорожную ситуацию будет меньше», – озвучил господин Суконрат мнение возглавляемого им бюро.
На совещании 23 ноября присутствовали представители отвечающих за мега-проекты Управления скоростных дорог Таиланда (EXAT) и Управления скоростного общественного транспорта Таиланда (MRTA). В отчете о встрече не приводятся их мнения, но указывается, что замечания господина Суконрата были приняты к сведению.
От лица администрации Пхукета старшим чиновником на совещании был вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Его словам в публикации PR Phuket уделено много внимания, но ничего нового заместитель главы провинции не сказал. Господин Пинсуван лишь повторил, базовые характеристики всех трех проектов, а также произнес дежурные тезисы об их значимости для уровня жизни на Пхукете и туризма.
Говоря о шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway, которое надо закончить перед прокладкой железной дороги, господин Пинсуван указал, что сейчас проект находится на этапе проведения экспертизы экологического воздействия и экономической целесообразности. Эти работы должны быть завершены к июлю 2023 года. Текущий прогресс по проекту – 43,68%, то есть работа, как подчеркнул вице-губернатор, идет с опережением графика.
Ранее в этом году глава ЕХАТ говорил, что прокладка тоннеля из Кату в Патонг должна начаться в декабре 2023 года, а открытие движения намечено на декабря 2027 года. Шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway также должно открыться в декабре 2027 года. По железной дороге, как говорилось на общественных слушаниях в конце 2021 года, сроки такие же – начало физических работ в 2023 году, запуск движения в 2026 году. То есть фактически предполагается одновременная реализация трех мега-проектов.