Эксперт: Дублер Thepkrasattri Rd. должен быть запущен до начала прокладки железной дороги на Пхукете

На Пхукете прошло очередное совещание, посвященное трем главным мега-проектам в области развития транспортной инфраструктуры провинции – легкой железной дороге (Phuket Light Rail), скоростной трассе из Муанг-Мая в Кату (Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway) и тоннелю из Кату в Патонг (Kathu-Patong Expressway). На встрече выступил приглашенный эксперт, который указал на то, что начинать прокладку железной дороги нужно ли после того, как появится дублер Thepkrasattri Rd., по которому можно будет пустить трафик.

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Проект тоннеля в Патонг. На совещании 23 ноября 2022 года участникам были показаны все те же эскизы, что и годы назад. Фото: PR Phuket

Господин Суконрат из ОТТР считает, что не стоит пытаться прокладывать по Thepkrasattri Rd. железную дорогу, пока не готов ее дублер. Фото: PR Phuket

В качестве приглашенного гостя на встрече 23 ноября выступил господин Джирарот Суконрат, директор государственного Бюро по развитию регионального транспорта и транспортных систем, входящего в Управление транспортного и дорожного планирования (ОТТР).

Пусть специалист и является государственным служащим, а не независимым экспертом, но он прямо сказал то, о чем давно думают многие, но мало кто говорит. А именно: приступать к прокладке легкой железной дороги Phuket Light Rail по Thepkrasattri Rd. следует уже после того, как будет запущено движение по ее планирующемуся дублеру, известному как Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway.

«Строительные работы на шоссе 402 [Thepkrasattri Rd.] довольно сложны. Будут дорожные пробки», – констатировал господин Суконрат, воздержавшись от оценки того, насколько масштабными могут быть эти пробки, если начать перекапывать главное шоссе Пхукета вдоль и по всей длине, когда ему еще фактически не будет никакой альтернативы, кроме узкой дороги вдоль побережья (дороги 4018, 4030) и полукольца трассы 4027 в Паклоке

Господин Суконрат отметил, что ОТТР изучило имеющиеся планы по прокладке дублера Thepkrasattri Rd. и считает, что нужно сперва завершить этот проект и разгрузить шоссе 402, а уже только потом браться за железную дорогу, прокладка которой неизбежно скажется на его пропускной способности.

«Завершение проекта Expressway [дублера Thepkrasattri Rd.] перед строительными работами по MRTA [легкой железной дороге] позволит снизить объем трафика на шоссе 402, в результате чего влияние проекта MRTA на дорожную ситуацию будет меньше», – озвучил господин Суконрат мнение возглавляемого им бюро.

На совещании 23 ноября присутствовали представители отвечающих за мега-проекты Управления скоростных дорог Таиланда (EXAT) и Управления скоростного общественного транспорта Таиланда (MRTA). В отчете о встрече не приводятся их мнения, но указывается, что замечания господина Суконрата были приняты к сведению.

От лица администрации Пхукета старшим чиновником на совещании был вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Его словам в публикации PR Phuket уделено много внимания, но ничего нового заместитель главы провинции не сказал. Господин Пинсуван лишь повторил, базовые характеристики всех трех проектов, а также произнес дежурные тезисы об их значимости для уровня жизни на Пхукете и туризма.

Говоря о шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway, которое надо закончить перед прокладкой железной дороги, господин Пинсуван указал, что сейчас проект находится на этапе проведения экспертизы экологического воздействия и экономической целесообразности. Эти работы должны быть завершены к июлю 2023 года. Текущий прогресс по проекту – 43,68%, то есть работа, как подчеркнул вице-губернатор, идет с опережением графика.

Ранее в этом году глава ЕХАТ говорил, что прокладка тоннеля из Кату в Патонг должна начаться в декабре 2023 года, а открытие движения намечено на декабря 2027 года. Шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway также должно открыться в декабре 2027 года. По железной дороге, как говорилось на общественных слушаниях в конце 2021 года, сроки такие же – начало физических работ в 2023 году, запуск движения в 2026 году. То есть фактически предполагается одновременная реализация трех мега-проектов.

