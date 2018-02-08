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Экспериментальный формат Thailand Yacht Show обретает форму

До яхтенной выставки Thailand Yacht Show (TYS) 2018 осталось меньше месяца. Мощная промо-поддержка со стороны Туристического управления Таиланда (ТАТ), сотрудничество с Thai Airways, новые спонсоры в лице BMW Asia и Torqeedo, а также широкий список партнеров из числа игроков области гостеприимства и туризма обещают, что 22-25 февраля TYS соберет посетителей со всей Азии.

Материал партнеров

11 Февраля 2018 14:00:00

Задуманное как экспериментальный фестиваль на воде, шоу предоставит гостям возможность лично опробовать яхты, лодки, тендеры и технику для водных видов спорта в живописной акватории залива Пханг-Нга. На популярной экспериментальной платформе гостей ждут наполненные адреналином развлечения, а плавучий VIP-ланудж HYPE Boat Club подойдет тем, кто предпочитает более расслабленное времяпрепровождение или просто захочет отдохнуть и насладиться музыкой.

Шоу пройдет в гавани Ao Po Grand Marina на фоне легендарных известняковых скал, бирюзового моря и прибрежных вилл с прямым выходом к воде, предоставив опытным яхтсменам и начинающим уникальную возможность выйти в море и попробовать что-то новое в яхтенном стиле жизни.

В списке участников TYS этого года значатся многие имена, стоявшие у истоков проекта, включая ведущих региональных яхтенных дилеров Lee Marine, Boat Lagoon Yachting, Sunseeker Thailand и Asia Marine, а заодно ведущих мировых брокеров супер-яхт Northrop & Johnson, Burgess, Y.Co и Fraser Yachts среди множества других. Экспозиция будет включать более 50 лодок габаритами от 15 до 80 м, которые расположатся у недавно построенных доков для супер-яхт Ao Po Grand Marina.

Новые спонсоры – BMW Thailand и Torqeedo – присоединились к проекту в этом году и планируют остаться надолго для продвижения идей экоустойчивых инноваций в сфере мобильности. Среди последних технологических новинок в автомобилестроении будут представлены модели BMW i8 и BMW i3, а также линейка BMW iPerformance (740Le, 530e, X5 xDrive40e and 330e), а в лодочном сегменте – полностью электрический привод Torqeedo. Таким образом TYS продемонстрирует решения в сфере экологичного транспорта и на дорогах, и на воде.

«BMW Thailand и Torqeedo Asia-Pacific объединили усилия, чтобы представить свои последние технологические решения, соответствующие акценту Thailand Yacht Show на экоустойчивые инновации. Совместно с нашими партнерами, такими как ТАТ, мы поддерживаем проекты по созданию экологичного водного транспорта и рады наблюдаемому прогрессу», – заявил управляющий директор Torqeedo Asia Pacific Ltd Дэвид Хантер.

«BMW i продолжает задавать вектор экобезопасных инноваций, а разработанные для i3 высоковольтные аккумуляторы – это новый вклад в развитие экологически чистого транспорта на воде и на суше. Группа BMW поставляет Torqeedo литий-ионные аккумуляторы, использующиеся, в частности, в ее высокопроизводительных системах электроприводов Deep Blue», – добавил директор по продажам и маркетингу BMW Thailand Ларс Нильсен.

Гостей ждут на выставке с 17:00 до 21:00 в первый день работы (четверг, 22 февраля) и с 15:00 до 21:00 в остальные дни (пятница-воскресенье, 22-25 февраля). Кроме знакомства с лодками посетителей ожидает широкий спектр мероприятий для людей с самыми разными интересами, включая детский клуб, СПА-центр, кулинарные демонстрации, коктейльную сессию в азиатском стиле, парад суперкаров, демо-платформу для любителей активного отдыха и даже занятия йогой под полной луной. Также к услугам гостей – киоски с едой, ночной рынок и приятная атмосфера D’Deck Bar с диджеем за пультом в часы заката.

Свободные причалы для лодок и места в выставочном зале по-прежнему имеются в ограниченном количестве. Если вы желаете принять участие в шоу, не откладывайте звонок организаторам. Дополнительную информацию можно найти на сайте ThailandYachtShow.com, регистрация гостей проходит на https://ticketing.igo.events/e/95/embed (билеты бесплатны).
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