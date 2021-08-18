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Джон Беннетт завершил Тур де Пхукет

Пожалуй, сложно отыскать человека, которого не затронула обрушившаяся на мир пандемия коронавируса. Привычный уклад жизни до сих пор не восстановился, а жизни людей, погибших из-за болезни, никто и никогда не вернет. Впрочем, именно в дни таких суровых испытаний люди и демонстрируют всю силу своего духа. Один из них – британский велогонщик и резидент Пхукета Джон Джулиус Беннет.

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 05:49 PM
Джон Беннетт осуществил рекордный велозаезд по Пхукету. Фото: Джон Джулиус Беннетт

Джон Беннетт осуществил рекордный велозаезд по Пхукету. Фото: Джон Джулиус Беннетт

В конце июня 57-летний спортсмен решил повторить на Пхукете дистанцию легендарной велогонки Тур де Франс, причем не просто ради проверки своих сил, а для привлечения внимания к деятельности проекта One Phuket, обеспечивающего едой нуждающихся. Итог – три недели в седле; 3,4 тыс. километров за плечами и четверть миллиона бат пожертвований на благое дело.

«Когда я рискнул на этот безумный челлендж, то ни секунды не сомневался, что будет сложно. Но я никогда не представлял, с каким количеством демонов мне предстоит справиться за 21 день и 133 часа в седле. Чтобы справиться, мне пришлось вложить в этот каждый километр, который я проехал за 43 года в велоспорте», – говорит Джон.

Мотивы у спортсмена изначально были самые благородные, в чем он признавался еще до того, как выйти на маршрут.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, какая нищета обрушилась на множество жителей Пхукета. Разрушаются жизни, скопленные средства исчезают, бизнесы закрываются навсегда, а множество жителей самых бедных сообществ отчаянно нуждаются в продуктах питания и вещах первой необходимости», – говорит господин Беннетт.

«Я видел, как множество людей распродают посуду по 100 бат, лишь бы купить что-нибудь поесть. Это невероятно грустно», – добавляет 57-летний экспат.

Господин Беннетт надеялся, что его Тур де Пхукет привлечет внимание к проблеме и подстегнет приток пожертвований на покупку продуктов для нуждающихся. Надежды оправдались.

«Преодолеть 3,4 тыс. км за 19 дней – сложное испытание. Чтобы стало понятней, скажу, что это соответствует расстоянию от Эдинбурга до Москвы или от Канады до Мексики. Многие говорили мне, что я полностью сошел сума. Возможно, это и правда. Но именно в этом и есть челлендж», – пояснял велосипедист.

По аналогии с Тур де Франс велопробег Джона состоял из 19 гоночных дней и двух дней отдыха. Этапы были разными по типу: равнинные, горные, скоростные. Протяженность самого длинного маршрута будет составлять 249,5 км. Причем именно в этот день температура на Пхукете вплотную приблизилась к 40 градусам.

«На середине пути я просто завернул на автозаправку и уселся в кофейне с кондиционером, задавая себе вопрос, как я преодолею еще 125 километров», – вспоминает Джон.

Седло и колеса

В прошлом году Джон уже устраивал многодневный пробег по Пхукету, преодолев за 30 дней 3 тыс. км и собрав 150 тыс. бат для благотворительной организации, помогающей детям, семьи которых пострадали от последствий пандемии. В этом году он побил свой рекорд во всех отношениях.

Джон увлекается велоспортом с детства. В возрасте 14 лет он выиграл национальные соревнования в Англии на дистанции в 25 миль, причем показанный им результат никто не мог превзойти в течение 30 лет.

На каком-то этапе жизни он отказался от спортивных выступлений, но затем вернулся в спорт и одержал серию побед в возрастной категории 35-45 лет.

Семь лет назад Джон переехал в Таиланд и стал преподавать спортивные науки в университете Thammasat в Бангкоке, а также сотрудничать со спортивным клубом Thanyapura. Последнее и подтолкнуло его перебраться на Пхукет, что он сделал прямо перед локдауном в прошлом году.

Испытание духа и тела

По словам гонщика, один из ключей ключ к большим дистанциям – поддержание водного баланса, однако с этим случились проблемы уже в первый день. Затем трудности начали накапливаться – в отличие от гонщика, велосипед нагрузок банально не выдерживал. А следом Джон лишился и машины сопровождения.

Также актуален был и фактор накапливавшейся день за днем усталости. Тур де Пхукет стал для Джона «ментальной битвой» с самим собой «за концентрацию внимания и мотивацию». Впрочем, с этим у британца всегда было все в порядке.

«Когда мне говорили, что преодолеть такую дистанцию в возрасте 57 лет невозможно, я лишь еще сильнее хотел сделать это», – говорит гонщик.

 

 

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