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Джастин Бибер даст стадионный концерт в Бангкоке

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер выступит в Бангкоке в рамках Justice World Tour. Концерт, информация о котором пока отсутствует в календаре певца, должен состояться 6 ноября.

Новости Пхукета

28 Апреля 2022, 10:00 AM
Джастин Бибер выступит в Бангкоке в ноябре Фото: Страница Джастина Бибера в Facebook

Джастин Бибер выступит в Бангкоке в ноябре Фото: Страница Джастина Бибера в Facebook

Схема рассадки зрителей на концерте. Фото: Thaiticket Major

Схема рассадки зрителей на концерте. Фото: Thaiticket Major

О шоу Бибера на стадионе Rajamangala National Stadium в Бангкое объявили на этой неделе Live Nation Tero и AEG Presents Asia. Цены на билеты – от 2,5 тыс. бат до 16,5 тыс. бат за VIP-места, сообщает Bangkok Post. Начало продаж запланировано на 29 апреля, при этом газета пока ничего не сообщила о традиционных для Таиланда жалобах публики на слишком дорогие билеты.

Свое турне по Юго-Восточной Азии в рамках Justice World Tour канадский исполнитель, которому в этом году уже исполнилось 28 лет, начнет в Куала-Лумпуре 22 октября. Затем он выступит в Сингапуре 25 октября и даст концерты в Джакарте 2 и 3 ноября. 6 числа состоится концерт в Бангкоке, откуда певец отправится в Японию, где запланированы концерты сразу в нескольких городах. При этом тайского шоу в расписании на сайте певца по-прежнему нет.

 

 

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