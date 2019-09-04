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Двухметровую змею поймали на Най-Харне

Пляжные спасатели Най-Харна обратились к туристам с просьбой быть внимательными на берегу и в воде после поимки выползшей из моря двухметровой змеи в среду, 4 сентября.

Таньялак Сакут

4 Сентября 2019, 12:59 PM
Фото: Morakot Suetrong

Фото: Morakot Suetrong

Фото: Morakot Suetrong

Фото: Morakot Suetrong

Фото: Morakot Suetrong

Фото: Morakot Suetrong

Об инциденте корреспонденту «Новостей Пхукета» и The Phuket News рассказал спасатель Нара Ратнарак, который и был вынужден временно переквалифицироваться из лайфгарда в змеелова.

«Я просто шел по пляжу и патрулировал, а затем увидел выползающую из воды змею. Думаю, она приплыла с какого-нибудь из маленьких островов. Возможно, в поисках еды», – рассказал господин Ратнарак.

Спасатель бросился в след за змеей и через пять минут поймал ее голыми руками. При этом повторять подобное людям без опыта господин Ратнарак не рекомендовал. Спасатель настоятельно попросил обращаться в подобных случаях к лайфгардам.

«К счастью, это была крысиная змея. Она не ядовита. Многие туристы тоже заметили ее и перепугались, но в целом на пляже в то время не было людно», – добавил спасатель.

Под крысиной змеей в Юго-Восточной Азии понимают целую группу не ядовитых пресмыкающихся вида полозов (Ptyas) семейства ужеобразных. Показательно, что сами тайцы зовут этих полозов просто «домовыми змеями» (нгу синг бан), поскольку те нередко приползают к человеческому жилью.

Спасатель Ратнарак не уточнил, что именно сделали с пойманной змеей после традиционных поцелуев на камеру и замера приблизительной длины.

 

 

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