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Двухметровую кобру поймали в Раваи

Специалисты муниципальной службы спасения Раваи благополучно избавили местного жителя Усана Сомбуна от опасного соседства с двухметровой коброй.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Октября 2019, 10:15 AM
Фото: Муниципалитет Раваи

Фото: Муниципалитет Раваи

Сообщение о кобре у жилого дома поступило в муниципалитет из окрестностей пляжа Фридом во вторник, 22 октября. Владелец жилья Усан Сомбун рассказал спасателям, что крупная змея спряталась среди бревен, хранившихся возле дома. И как выяснилось, к моменту прибытия помощи по-прежнему находилась там.

Спасатели без каких-либо проблем поймали змею, после чего выпустили ее на волю в джунглях.

Как ранее напоминал спасатель Саккарант Матакуатхонг из службы спасения Раваи, при обнаружении змеи не стоит пытаться избавиться от нее самостоятельно. Специалистов можно вызвать по телефону 062-6721669 (Раваи) или через экстренную горячую линию 1669.

 

 

 

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