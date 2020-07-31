Двух змей поймали на Най-Харне

Пляжные спасатели Най-Харна обратились к отдыхающим с призывом не забывать о том, что во время посещения пляжей и прогулок у местного озера не исключены встречи со змеями. Призыв озвучил лайфгард Нара Ратнарак, который 30 июля собственноручно поймал одну змею и поучаствовал в поимке второй.

Таньялак Сакут

Крупная гадюка была поймана змееловами муниципалитета Раваи у озера рядом с пляжем Най-Харн. Фото: PLS

Крупная гадюка была поймана змееловами муниципалитета Раваи у озера рядом с пляжем Най-Харн. Фото: PLS

Крупная гадюка была поймана змееловами муниципалитета Раваи у озера рядом с пляжем Най-Харн. Фото: PLS

Крупная гадюка была поймана змееловами муниципалитета Раваи у озера рядом с пляжем Най-Харн. Фото: PLS

Крупная гадюка была поймана змееловами муниципалитета Раваи у озера рядом с пляжем Най-Харн. Фото: PLS

Первую змею господин Ратнарак заметил по пути на пляж около 10:00 утра. Крупное пресмыкающееся зеленого цвета пряталась в кроне дерева у озера. Спасатель не стал пытаться ловить змею самостоятельно, а вместо этого дождался змееловов из муниципалитета Раваи, контролируя при этом, чтобы пресмыкающееся не скрылось.

Пойманная змея, как заявил господин Ратнарак, оказалась ядовитой «зеленой гадюкой» (в Азии можно встретить несколько видов таких гадюк рода Trimeresurus). Длина змеи составляла 2,5 м.

Позже в тот же день господин Ратнарак уже самостоятельно поймал змею, замеченную купальщиками в море. Спасатель поспешил на крики людей, мимо которых проплывала змея, а когда она выбралась на берег, схватил ее голыми руками.

Пойманная змея оказалась трехметровой «крысиной змеей», не представляющей угрозы для людей (в этот разряд ужеобразных входит несколько сотен видов).

Господин Ратнарак предположил, что змея могла приплыть на Най-Харн с небольшого острова Ман, находящегося недалеко от побережья.

«Я не знаю, зачем она здесь объявилась. Поговорить с ней у меня не получилось», – с улыбкой добавил спасатель.

Отметим, что в прошлом году господин Ратнарак уже был героем публикации «Новостей Пхукета». Тогда он поймал другую крысиную змею на Най-Харне.