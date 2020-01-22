Два туриста из Индии едва не пропали в море на каяке вечером 21 января. Обнаружить иностранцев удалось лишь в районе 21:00, каяк к тому времени перевернулся и они дожидались помощи в воде, держась за него.

Новости Пхукета

Двух туристов на каяке унесло в море на Пхи-Пхи. Найти их удалось лишь через несколько часов. Фото: Phi Phi Island Police

Двух туристов на каяке унесло в море на Пхи-Пхи. Найти их удалось лишь через несколько часов. Фото: Phi Phi Island Police

Двух туристов на каяке унесло в море на Пхи-Пхи. Найти их удалось лишь через несколько часов. Фото: Phi Phi Island Police

Двух туристов на каяке унесло в море на Пхи-Пхи. Найти их удалось лишь через несколько часов. Фото: Phi Phi Island Police

Двух туристов на каяке унесло в море на Пхи-Пхи. Найти их удалось лишь через несколько часов. Фото: Phi Phi Island Police

Как рассказал старший сержант-майор Санья Чансуан из полиции Пхи-Пхи, туристы из Индии Динеш Паван Кунар Джаин и Шанмитха Сухас Бакхетре арендовали каяк на пляже Ло-Далум и отправились исследовать акваторию залива Манки-Бэй около 16:00.

Несколько часов спустя отель, в котором они остановились, проинформировал полицию, что 30-летний мужчина и 28-летняя женщина не могут самостоятельно вернуться на берег и необходимо начинать поисково-спасательную операцию.

Как пояснил редакции The Phuket News и «Новостей Пхукета» сержант Чансуан, туристы поняли, что их несет в море и позвонили своим родственникам в Индии, попросив их связаться с отелем и поднять тревогу. Также они сумели передать координаты своего местонахождения, на тот момент еще не очень далеко от Пхи-Пхи, хотя сильный ветер продолжал относить их все дальше и дальше в море.

«Сотрудники полиции вместе с местными рыбаками и операторами туристических судов приступили к поискам. И в районе 21:00 с борта рыболовецкого судна Yuththanawee Numsup 11 поступила информация, что их обнаружили. Экипаж заметил свет над водой и отправился проверить, обнаружив затем перевернутый каяк и державшихся за него индусов», – рассказал сержант Чансуан.

«Экипаж рыболовецкого судна сообщил нам, что они воспользовались фонариком на телефоне в качестве светового сигнала. Оба выглядели уставшими и напуганными», – добавил он.

К моменту обнаружения туристов отнесло примерно на 8 км к северо-западу от Манки-Бэй.

Найденных иностранцев подняли на борт Yuththanawee Numsup 11, после чего к судну подошел спидбот, который доставил спасенных на берег. Помощь медиков ни мужчине, ни женщине не потребовалась.