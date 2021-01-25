Двух мужчин застрелили на пхукетском автовокзале

Конфликт между обслуживающими второй пхукетский автовокзал таксистами завершился стрельбой и гибелью двух человек.

Новости Пхукета

25 Января 2021, 10:14 AM

Фото: Achadtaya Chuenniran.

Как сообщила газета Bangkok Post, инцидент произошел вечером 23 января. 60-летний Виан Ядчутхонг застрелил двоих своих коллег по причине продолжительного конфликта по рабочим вопросам.

Сообщение о стрельбе на автовокзале поступило в полицию в 22:15 вечера. На месте событий полицейские во главе с полковником Тираватом Лиамсуваном обнаружили тело 54-летнего Пракоба Чутхонга, погибшего от огнестрельных ранений головы и торса. Недалеко находился тяжело раненый Йод Сэли, получивший целую серию попаданий. Господин Сэли скончался в больнице Vachira Hospital, куда был доставлен для оказания медицинской помощи.

Сам стрелок Виан Ядчутхонг не стал скрываться с места событий и добровольно сдался полиции. Мужчина, выглядевший нетрезвым, сообщил правоохранителям о том, что у него был продолжительный конфликт с коллегами, который он решил разрешить при помощи оружия.