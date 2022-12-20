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Двух моряков с HTMS Sukhothai нашли живыми, шестерых мертвыми

В Сиамском заливе начинается очередной день операции по поиску 23 моряков с корвета HTMS Sukhothai, затонувшего в шторм поздним вечером 18 декабря. Несмотря на то, что прошло более двух суток, флот не теряет надежды найти кого-то из своих людей живыми.

21 Декабря 2022, 06:00 AM
В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

В поисках пропавших моряков задействованы надводные судна, самолеты, вертолеты и беспилотники. К сожалению, заказанных израильских «Гермесов» тайский флот еще не получил, а они были бы для такой операции очень кстати. Фото: Royal Thai Navy

Корвет HTMS Sukhothai затонул у побережья Прачуап-Кхири-Кхана в районе 23:00-00:00 воскресенья, 18 декабря. Судно загодя подало сигнал бедствия, поэтому 75 моряков из 106 членов экипажа были найдены и спасены почти сразу же. Остальные 31 моряка пропали в море, и их искали в течение 19 и 20 декабря.

Как сообщил флот около 21:00 вечера 20 декабря (последнее сообщение в течение дня), пропавшими без вести по-прежнему числятся 23 человека. Двое были найдены в водах Сиамского залива в тот день живыми, шестеро мертвыми.

Глава Королевских ВМС Таиланда адмирал Чонгчай Чомчонгпэт выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, среди которых есть как представители непосредственно флота, так и морские пехотинцы.

Сегодня поисковая операция в Сиамском заливе продолжится. Задействованы будут морские суда разных типов, самолеты и вертолеты, а также беспилотники (cм. видео здесь).

 

 

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