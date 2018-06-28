Двух дельфинов нашли на побережье острова Яо-Яй

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) приступили к лечению самки дельфина, найденной на острове Яо-Яй. Найденный вместе с ней дельфин-детеныш оказался здоровым и был выпущен в море.

28 Июня 2018 10:51:43

Фото: PMBC

Члены природозащитной организации Sea Rescue Network вызвали сотрудников PMBC на остров Яо-Яй около 9:30 утра среды, 27 июня. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили на пляже Клонг-Сон двух полосатых дельфинов: взрослую самку и детеныша.

Детеныш, по словам сотрудников PMBC, оказался здоров, и когда его отнесли в воду, уплыл в море. Самку же пришлось доставить в штаб-квартиру PMBC для оказания медицинской помощи. Специалисты отметили, что на ее теле было обнаружено несколько ран, но другие подробности пока неизвестны.