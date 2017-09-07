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Двух черепах спасли из рыболовных сетей на острове Рача

Туристический гид спас двух морских черепах, запутавшихся в рыболовных сетях на острове Рача-Яй.

Таньялак Сакут

7 Сентября 2017 09:44:13

Пхукетский центр морской биологии (РМВС) принял на лечение и реабилитацию двух морских черепах, спасенных из рыболовных сетей на острове Рача-Яй во вторник, 5 сентября.

Запутавшихся в сетя черепах заметил местный гид, сопровождавший туристов, прибывших на остров на спидботе компании Nikorn Marine. О спасенных черепахах он написал на своей странице в Facebook, где он зарегистрирован под именем Khanchit KlingKlip. В качестве места работы в своем профиле мужчина указал Healthy Reefs Club, известную на острове экологическую организацию, занимающуюся охраной корраловых рифов.

Представители РМВС подтвердили «Новостям Пхукета», что обе черепахи сейчас находятся под присмотром специалистов.

«У обеих черепах повреждены передние плавники и развилась инфекция. Мы присмотрим за ними до полного восстановления их здоровья», – заверили корреспондента редакции в РМВС.

 

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