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Двое жителей Пхукета арестованы за вооруженный грабеж

Полиция сообщила об аресте подозреваемых по делу об ограблении местного жителя 10 марта. Также арестованные сознались еще в одном грабеже, совершенном до этого.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Марта 2022, 08:00 AM
Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Пхукета задержаны за вооруженное ограбление на улице. Фото: Полиция Пхукета

20-летний Суват Чэ-Иэб был ограблен в районе школы Ban Na Bon School на Chaofa East Rd. в Вичите около 21:30. Молодой человек сидел на мотоцикле и ждал младшего брата, когда к нему подъехали двое подростков на темно-красном скутере Honda Scoopy. Затем один из них подошел к господину Чэ-Иэбу, достал револьвер и потребовал, чтобы тот отдал все, что есть в карманах.

Мужчина человек подчинился и передал грабителю мобильный телефон Huawei и 100 бат наличными, больше ничего у него при себе не было.

После ограбления господин Чэ-Иэб отправился в полицию и подал заявление об ограблении. Потерпевший не заполнил номер мотоцикла грабителей, однако анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить их личности. Оба грабителя – некие Сутхичай и Адисак (полные имена не указаны) – были арестованы 11 марта на основании ордера, выданного пхукетским судом.

Также Сутхичай и Адисак сознались, что в ноябре прошлого года ограбили гражданина Мьянмы, отобрав у него 5 тыс. бат наличными и мобильный телефон.

Подробностей ареста грабителей полиция не раскрыла.

 

 

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