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Двое украинцев арестованы на Пхукете по запросу США

Тайская полиция арестовала двух граждан Украины, объявленных в розыск американскими властями по обвинению в предоставлении убежища нелегальным мигрантам в США, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Новости Пхукета

21 Апреля 2022, 06:34 PM
Двое украинцев задержаны на Пхукете по запросу США. Фото: Bangkok Post

Двое украинцев задержаны на Пхукете по запросу США. Фото: Bangkok Post

Двое украинцев задержаны на Пхукете по запросу США. Фото: Bangkok Post

Двое украинцев задержаны на Пхукете по запросу США. Фото: Bangkok Post

Двое украинцев задержаны на Пхукете по запросу США. Фото: Bangkok Post

Двое украинцев задержаны на Пхукете по запросу США. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, подозреваемые были арестованы 19 апреля на вилле на Пхукете. Об операции было объявлено на совместной конференции главы Центрального бюро расследований Таиланда (CIB) генерал-лейтенанта Джирабхопа Бхуридета, майора Управления по борьбе с преступностью (CSD) Монтри Кхеткхана и регионального аташе США по расследованиям в сфере национальной безопасности Эрика Маклауфлина.

Правоохранительные органы Таиланда назвали привели имена арестованных на Пхукете украинцев следующим образом – Александр Юрчик (Oleksandr Yurchyk, 37 лет) и Олег Олиник (Oleg Olynyk, 39 лет).

Генерал Бхуридет рассказал, что, согласно фабуле американского обвинения, в 2007-2021 годах украинцы управляли агентствами трудоустройства во Флориде, помогая нелегальным мигрантам находить работу в отелях, барах и ресторанах. Их доход от нелегальной деятельности составил эквивалент 2,25 млрд бат, также они не заплатили налогов на эквивалент 337 млн бат.

Как заявила тайская сторона, арестованных допросили через переводчика и они якобы признали, что действительно являются теми людьми, на арест которых были выданы ордеры в США, и намерены защищать себя в суде. Вашингтон будет добиваться их экстрадиции за океан.

 

 

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