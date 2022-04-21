Двое украинцев арестованы на Пхукете по запросу США

Как пишет Bangkok Post, подозреваемые были арестованы 19 апреля на вилле на Пхукете. Об операции было объявлено на совместной конференции главы Центрального бюро расследований Таиланда (CIB) генерал-лейтенанта Джирабхопа Бхуридета, майора Управления по борьбе с преступностью (CSD) Монтри Кхеткхана и регионального аташе США по расследованиям в сфере национальной безопасности Эрика Маклауфлина.
Правоохранительные органы Таиланда назвали привели имена арестованных на Пхукете украинцев следующим образом – Александр Юрчик (Oleksandr Yurchyk, 37 лет) и Олег Олиник (Oleg Olynyk, 39 лет).
Генерал Бхуридет рассказал, что, согласно фабуле американского обвинения, в 2007-2021 годах украинцы управляли агентствами трудоустройства во Флориде, помогая нелегальным мигрантам находить работу в отелях, барах и ресторанах. Их доход от нелегальной деятельности составил эквивалент 2,25 млрд бат, также они не заплатили налогов на эквивалент 337 млн бат.
Как заявила тайская сторона, арестованных допросили через переводчика и они якобы признали, что действительно являются теми людьми, на арест которых были выданы ордеры в США, и намерены защищать себя в суде. Вашингтон будет добиваться их экстрадиции за океан.