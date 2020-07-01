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Двое угонщиков мотоциклов арестованы полицией Патонга

Полиция Патонга отчиталась об аресте двух мужчин, ответственных за угон не менее шести мотоциклов в разных частях острова.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июля 2020, 06:53 PM
Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Двое угонщиков были арестованы ночью 30 июля в Патонге и Кату. Фото: Полиция Патонга

Первый из угонщиков – 40-летний Чаронпхан Бутсри – был арестован сотрудниками полиции Патонга около 1:00 ночи вторника, 30 июня.

Полицейский патруль обратил внимание на мотоциклиста, одетого в точно такую же футболку, как была на злоумышленнике, проходившем по делу об угоне. Следом был арестован его 29-летний напарник Сурасак Баолой. Мужчину арестовали по месту проживания в Кату.

Майор полиции Сурачарт Чумпхусэнг рассказал, что объект хищения обычно выбирал господин Бутсри. Затем мужчина откатывал выбранный байк в тихое место, куда приезжал господин Баолой и заводил мотоцикл.

В общей сложности полицейским удалось изъять у угонщиков шесть мотоциклов: два скутера Honda Click и четыре скутера Honda Scoopy. Также в качестве улик к делу были приобщены запчасти, оставшиеся от других предположительно угнанных байков.

Как отметил майор Чумпхусэнг, угонщики продавали похищенную технику как целиком, так и в виде запчастей. Обоим были предъявлены обвинения в групповом совершении краж в темное время суток.








 

 

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