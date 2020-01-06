Двое участников новогодней драки на Лайане сдались полиции

Двое мужчин, разыскивавшихся за участие в новогодней драке на пляже Лайан, добровольно явились в полицию.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Января 2020, 03:55 PM

Шеф полиции Чернг-Талей полковник Пхирачай Помбунми. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил шеф полиции Чернг-Талей полковник Пхирачай Помбунми, двое разыскивавшихся мужчин явились в полицейский участок 4 числа. Добровольно явиться в участок решили 29-летний Данупхон Сонгсри и 20-летний Сурия Найтасин. Обоим предъявили нападение в участии в драке в общественном месте с причинением тяжких травм другим лицам. При этом, как отметил полковник Помбунми, обвинения могут быть переквалифицированы на покушение на убийство, если будет подтверждено, что в ходе драки был использован нож.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, драка на Лайане произошла незадолго до полуночи 31 декабря. Конфликт разгорелся между двумя компаниями, отдыхавшими рядом друг с другом, причем информация была известна лишь со слов представителей той группы, член которой – 26-летний Джатупхон Ы-Чат – получил серьезное ножевое ранение.

Одна отдыхавших с господином Ы-Чатом женщин высказала предположение, что конфликт мог вспыхнуть на почве ревности. По словам участницы событий, их соседи пели песни, а один из коллег господина Ы-Чата им подпевал и посматривал на находившихся во второй группе женщин.

В итоге в какой-то момент от второй группы отделились несколько мужчин, подошли к первой группе и напали на праздновавших. В ходе потасовки Джатупхон Ы-Чат получил ножевое ранение в нижнюю часть шеи и несколько ударов ногами, когда уже лежал на песке. Также один из нападавших, согласно заявлению девушки пострадавшего, выстрелил из огнестрельного оружия, но пуля ни в кого не попала.

Пострадавшего господина Ы-Чата доставили в больницу Thalang Hospital. Туда же затем прибыли и нападавшие, но увидели полицейских и поспешили скрыться.