Двое тинейджеров арестованы за ограбление 7-Eleven

Полиция Пхукета арестовала двоих подростков, которые 28 января ограбили минимаркет 7-Eleven в бухте Макхам. Непосредственный грабитель был вооружен ножом, его напарник во время преступления находился снаружи магазина, держа наготове мотоцикл, чтобы скрыться с места событий.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Февраля 2021, 10:14 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О раскрытии ограбления объявил лично шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну. Также на пресс-конференции присутствовали начальники полицейских участков Пхукет-Тауна и Вичита. При этом генерал Нуанну добавил, что к работе по поиску грабителей были подключены центральный полицейский участок провинции и штаб правоохранительных органов по восьмому региону.

Грабителями оказались 19-летний уроженец провинции Сатун по имени Эккарин Петсиесук и 18-летний Монтри Чансук из Транга.

В ходе пресс-конференции генерал Нуанну рассказал, что сообщение об ограблении минимаркета 7-Eleven поступило в полицию Вичита в 4:40 утра 28 января. Менеджер магазина рассказала, что в помещение вошел вооруженный ножом грабитель «лет 30 на вид» и под угрозой оружия потребовал у кассира выручку. Получив 2270 бат наличными, грабитель выбежал на улицу, где его поджидал сообщник на мотоцикле. Затем оба злоумышленника скрылись.

Изучение записей с камер видеонаблюдения позволило выйти на Монтри Чансука, который в момент ограбления находился за рулем транспортного средства. После ареста подросток сознался в участии в преступлении и выдал полиции информацию, которая позволила арестовать Эккарина Петсиесука.

В качестве улик полицейские изъяли мотоцикл Honda Wave, а также одежду, которая была на грабителях, и нож, которым Эккарин Петсиесук угрожал кассиру. По некой причине молодые люди решили не избавляться от столь очевидных доказательств участия в ограблении.

«Эккарин тоже сознался в совершении преступления. Из полученных денег он отдал 220 бат Монтри, еще 300 потратил на покупки в одной из онлайн игр, а на остальное приобрел наркотики», – заявил генерал Нуанну.

Также Эккарин Петсиесук рассказал полиции о грабеже, совершенном в прошлом году в провинции Сатун.

Обоим подросткам предъявили обвинения в совершении ограбления в темное время суток с использованием транспортного средства.

Также генерал Нуанну указал, что за период с 27 по 31 января полиция задержала 196 подозреваемых, проходящих по 150 различным делам. В подавляющем большинстве речь шла о незаконном обороте наркотиков (130 арестованных и 119 дел). Остальные дела включали незаконное хранение оружия, азартные игры, убийство и иные преступления.