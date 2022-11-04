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Двое россиян и тайская гражданка погибли в аварии на Пхукете

Двое граждан России и гражданка Таиланда погибли в аварии в Раваи после полуночи 4 ноября. Согласно данным предварительного расследования, мотоцикл Ducati под управлением россиянина врезался в скутер Yamaha Filano, на котором находились три человека, а затем столкнулся с автомобилем такси.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Ноября 2022, 11:12 AM
Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ducati под управлением россиянина сбил скутер, а потом врезался в машину такси в Раваи. Подтверждена гибель трех человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Расит Раоб из полиции Чалонга получил сообщение о ДТП в Раваи около 3:30 утра 4 ноября. Авария произошла на шоссе Wistet Rd., на противоположной части дороги от ночного клуба Laguna и отделения банка SCB.

Согласно показаниям очевидцев, мотоцикл Ducati под управлением 35-летнего гражданина России на высокой скорости двигался в сторону Чалонга по направлению от пирса. Вместе с водителем на мотоцикле находилась 29-летняя пассажирка, также гражданка РФ.

Напротив въезда в клуб Laguna спортбайк столкнулся со скутером Yamaha Filano, на котором находились три человека: два иностранца и гражданка Таиланда. Затем Ducati продолжил движение и врезался в автомобиль такси Isuzu MU-7.

Управлявший спортбайком россиянин скончался на месте аварий. Его пассажирка и соотечественница позже умерла в больнице. Находившаяся на скутере Yamaha Filano гражданка Таиланда также не выжила, два других пострадавших находятся в больнице (изначально их доставили в Chalong Hospital). Информация об их национальностях отсутствует.

Полиция Чалонга проводит расследование причин аварии. В частности, изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе места ДТП.

Личности всех погибших установлены полицейскими. В последнем отчете полиции подтверждена гибель трех человек, но ничего не говорится о состоянии двух других пострадавших.

 

 

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