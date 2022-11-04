Двое россиян и тайская гражданка погибли в аварии на Пхукете

Подполковник Расит Раоб из полиции Чалонга получил сообщение о ДТП в Раваи около 3:30 утра 4 ноября. Авария произошла на шоссе Wistet Rd., на противоположной части дороги от ночного клуба Laguna и отделения банка SCB.
Согласно показаниям очевидцев, мотоцикл Ducati под управлением 35-летнего гражданина России на высокой скорости двигался в сторону Чалонга по направлению от пирса. Вместе с водителем на мотоцикле находилась 29-летняя пассажирка, также гражданка РФ.
Напротив въезда в клуб Laguna спортбайк столкнулся со скутером Yamaha Filano, на котором находились три человека: два иностранца и гражданка Таиланда. Затем Ducati продолжил движение и врезался в автомобиль такси Isuzu MU-7.
Управлявший спортбайком россиянин скончался на месте аварий. Его пассажирка и соотечественница позже умерла в больнице. Находившаяся на скутере Yamaha Filano гражданка Таиланда также не выжила, два других пострадавших находятся в больнице (изначально их доставили в Chalong Hospital). Информация об их национальностях отсутствует.
Полиция Чалонга проводит расследование причин аварии. В частности, изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе места ДТП.
Личности всех погибших установлены полицейскими. В последнем отчете полиции подтверждена гибель трех человек, но ничего не говорится о состоянии двух других пострадавших.