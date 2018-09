Двое новозеландских профессионалов присоединились к The Pavilions Скот Тун занял пост управляющего директора по азиатскому региону, а Тим Сарджент стал новым директором по маркетингу The Pavilions Phuket. Новости Пхукета 3 Августа 2018 10:00:00 Международная отельная группа The Pavilions объявила о назначении двух новых топ-менеджеров в азиатском подразделении компании. Согласно пресс-релизу The Pavilions, бывший генеральный менеджер Kata Rocks Скот Тун занял пост управляющего директора компании по азиатскому региону, а его коллега и соотечественник Тим Сарджент получил должность маркетингового директора отеля The Pavilions Phuket. «Я рад приветствовать Скота и Тима в The Pavilions Hotels & Resorts, где мы продолжаем выстраивать выдающуюся команду талантливых профессионалов. Мы придерживаемся принципа найма самых ярких профессионалов отрасли, и я уверен, что оба джентльмена будут превосходными активами в команде», – заявил основатель и гендиректор The Pavilions Hotels & Resorts Гордон Олдхэм. «Скот – опытный лидер в области гостеприимства и генеральный менеджер международного уровня с проверенным послужным списком, а Тим – восходящая звезда, готовая сделать следующий шаг в своей впечатляющей карьере. Я с нетерпением жду возможности плотно поработать с обоими», – добавил господин Олдхэм. Скот Тун – уроженец Новой Зеландии. Карьеру он начал в авиакомпании Qantas, откуда в 2000 году перешел в престижный отель Hayman Island в Квинсленде. Затем он работал в Stamford Hotels & Resorts и Per Aquum, управлял люсовыми курортными комплексами на Шриланке, на Мальдивах и в Малайзии. В 2009 году Скот Тун перебрался на Пхукет, где возглавил отель Paresa, а с 2014 года занимался проектом Kata Rocks. В The Pavilions он пришел в январе 2018 года. Сперва господин Тун занимал пост операционного директора, ответственного за ряд конкретных проектов, а затем получил позицию управляющего директора по всей Азии. Новозеландец Тим Сарджент начал карьеру в индустрии гостеприимства 15 лет назад. Сперва он работал в ресторанном бизнесе, затем занял должность менеджера по F&B-сегменту в бутик-отеле The Spire в Квинсленде, а в 2013 году переехал в Таиланд и присоединился к команде Novotel Phuket Kamala Beach в качестве менеджера по маркетингу и мероприятиям. С 2016 года он занимал аналогичную должность в Kata Rocks, а сейчас перешел в The Pavilions. Оба новозеландца выразили удовольствие от новых перспектив в качестве членов команды The Pavilions Hotels & Resorts, которая сейчас занимается активным расширением присутствия как на азиатском рынке, так и за его пределами.